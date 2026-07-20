Po SEL koncerto Ignalinoje – žinomo ūkininko kritika: komentaruose užvirė audra

Savo nuomonę socialiniame tinkle „Facebook“ išsakė muzikiniuose televizijos projektuose išgarsėjęs ūkininkas Mindaugas Diliautas.
„Kaip gerai, kad savivaldybės neturi kur pinigus dėti!“ – po viena iš pasirodžiusių publikacijų ironizavo jis.
Šis komentaras netruko sulaukti reakcijų. Po juo užvirė diskusija – dalis internautų stojo ginti sprendimo organizuoti SEL koncertą.
„O koks skirtumas, ar sau į kišenę, ar Selui. Čia bent žmonės pasilinksmino, kitur išvis nieko nedaro, miesto šventėj kapelos dainuoja dykai“, – rašė viena komentatorė.
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„Čia žmonių pinigai sunešti, tai žmonėms pasidžiaugti ir panaudojo. Kas jums negerai?“ – pridūrė kita.
„Kur norėjo, ten padėjo“, – rašė dar viena moteris.
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Netrūko ir kandžių replikų, skirtų pačiam M. Diliautui.
„Pavydi? Neverk!“ – rėžė internautas.
Primename, kad SEL koncertas Ignalinoje diskusijų sukėlė dar prieš renginį. Dalis gyventojų kritikavo sprendimą į miesto šventę kviesti E. Dragūną, o viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie 145 tūkst. eurų siekiančią techninio ir organizacinio projekto vertę, aistrų kilo dar daugiau.
Tuomet Ignalinos kultūros centras paaiškino, kad ši suma apima ne tik daugiau nei dviejų valandų SEL koncertinę programą, bet ir scenos įrengimą, garso bei apšvietimo sistemas, LED ekranus, renginio transliacijų techninį užtikrinimą, logistiką, techninio personalo darbą ir kitą renginiui reikalingą infrastruktūrą.