Prancūzijoje sulaikyta Lietuvos verslininkė ryžosi išpažinčiai: „Jau ir be teismo esu nuteista“

Prancūzijoje, Nicos oro uoste dar gegužę sulaikyta dviejų nepilnamečių vaikų mama laukia vieno svarbiausių sprendimų savo gyvenime – Aix-en-Provence apeliacinis teismas (Cour d'appel d'Aix-en-Provence) netrukus spręs, ar Lietuvos pilietė bus perduota Pietų Kipro institucijoms, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Anksčiau pirmosios instancijos Prancūzijos teismas buvo pripažinęs ekstradiciją leistina, tačiau šis sprendimas buvo apskųstas. Dabar galutinį žodį tars apeliacinės instancijos teisėjai.
Tuo metu šios istorijos atgarsiai jau seniai peržengė Lietuvos ribas. Netikėtas Europos Sąjungos pilietės sulaikymas dėl Šiaurės Kipro nekilnojamojo turto krizės sulaukia vis didesnio tarptautinio dėmesio – šį atvejį analizuoja Graikijos, Prancūzijos ir Ukrainos televizijos bei naujienų portalai, keliantys klausimus, ar Europos Sąjungos piliečiai gali tapti dešimtmečius trunkančio Kipro konflikto ir sudėtingų nuosavybės ginčų įkaitais.
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Išskirtiniame interviu TV laidos „Gyvenimas yra gražus“ vedėjui Edvardui Žičkui 43-ejų metų tarptautinio nekilnojamojo turto konsultantė R. Žilevičė pirmą kartą taip atvirai prabilo apie sulaikymą Prancūzijoje, naktį areštinėje, baimę dėl savo vaikų, visuomenės pasmerkimą ir tai, kaip šiandien gyvena laukdama lemtingo teismo sprendimo, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Jei suklydau – atsakysiu. Bet su linčo teismu nesutinku, o Kipro Respublikoje jau ir be teismo esu nuteista“, – YouTube platformoje transliuotoje laidoje kalbėjo lietuvė.
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Šiuo metu Prancūzijoje su dviem nepilnamečiais sūnumis priversta būti Rasa neslepia, kad skaudžiausias išgyvenimas buvo ne jos pačios sulaikymas, o nežinia dėl vaikų. „Iš vienos pusės, tai buvo baisiausia dalis, kad aš atvykau ne viena, o su sūnumi... Labai nemaloni naktis buvo“, – prisipažino moteris, kuriai užsienyje atstovauja itin stipri prancūzų advokatų komanda.
Pasak jos, iki šiol sunkiausia prisiminti ne pačią areštinę, o bejėgiškumo jausmą nežinant, kas bus su vaikais.
Rasa pasakoja iš karto po sulaikymo kreipusis į Lietuvos ambasadą Paryžiuje, tačiau nesulaukusi tokios konsulinės pagalbos, kokios tikėjosi. „Susisiekiau ir su Lietuvos ambasada. Moteris buvo labai maloni, tačiau pasakė: atsiprašome, mes niekuo padėti negalime... Tai buvo didžiulė suma, kuri mane tikrai gąsdino“, – prisimena ji.
Po TV laidos „Gyvenimas yra gražus“ parodyto pasakojimo ir Lietuvos žiniasklaidos dėmesio šiai istorijai Rasai Žilevičei oficialų atsakymą pagaliau pateikė ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Ši patvirtino gavusi jos prašymus dėl skubios diplomatinės ir konsulinės pagalbos, tačiau pažymėjo, kad neturi teisinių įgaliojimų kištis į Prancūzijos teismų procesus ar vertinti jų sprendimų. Vis dėlto kartu nurodyta, kad tam tikrais atvejais Lietuvos ambasada gali svarstyti galimybę stebėtojo teisėmis dalyvauti viešuose teismo posėdžiuose, jei būtų pagrindo manyti, jog gali būti pažeidžiamos Lietuvos pilietės teisės.
Didžiausią skausmą Rasai šiandien kelia ne tik teisinė kova, bet ir tai, kaip jos istorija buvo pateikta dalyje žiniasklaidos priemonių. „Iš manęs sukūrė nusikaltėlės įvaizdį. Pavertė mane 53 metų moterimi su dukra... Nenoriu, kad tai taip blogai paveiktų mano vaikus, juk jie viską stebi“, – sako du nepilnamečius sūnus viena auginanti moteris.
Rasa tikina niekada nesiekusi niekam pakenkti ir tiki, kad jos istorija bus įvertinta remiantis faktais, o ne išankstinėmis nuostatomis. „Vidinė jėga yra tai, kad aš niekada nieko nenorėjau padaryti blogai. Viską, ką darau, darau iš tyros širdies“, – atviravo ji.
Nepaisant visų išgyvenimų, moteris sako nepraradusi ryšio su šalimi, kurioje praleido didelę savo gyvenimo dalį. „Aš matau savo ateitį Kipre“, – prisipažįsta lietuvė, kuri keliolika metų gyveno pietinėje šios salos dalyje ir tik užklupus pandemijos sunkmečiui persikėlusi į šiaurinę.
Kol Aix-en-Provence apeliacinis teismas rengiasi priimti sprendimą, nuo kurio priklausys ne tik Rasos Žilevičės, bet ir jos šeimos ateitis, ji sako vis dar tikinti, kad jos istorija bus įvertinta ne emocijomis ar viešu pasmerkimu, o faktais ir teisingumu. Juolab, kad tas pats teismas analogiškoje byloje prieš kurį laiką buvo priėmęs sprendimą neišduoti užsienio šalies piliečio Kipro Respublikai.
Visą TV laidos „Gyvenimas yra gražus“ reportažą apie Šiaurės Kipro nekilnojamojo turto krizę, Rasos Žilevičės dramą ir išskirtinį interviu iš Prancūzijos galima pamatyti čia: