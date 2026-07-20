Premjeras Mindaugas Sinkevičius prakalbo apie netektį

Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime premjeras pabrėžė, kad Lietuva neteko drąsaus ir laisvę gynusio žmogaus.
„Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina.
Jo gyvenimas ir auka – neabejingumo ir ryžto nesitaikstyti su blogiu, kilnaus noro ginti tuos, kurie buvo užpulti, paliudijimas.
Nuoširdžiai užjaučiu Igno Kailiaus šeimą, artimuosius ir kovos bendražygius“, – teigiama M. Sinkevičiaus užuojautoje.
Viliasi M. Sinkevičiaus lyderystės, tačiau Vyriausybės programa kelia klausimų: to neturėtų būti
Primename, kad žinia apie I. Kailio žūtį Ukrainoje pasklido birželio 24-ąją.
Karys žuvo sprogus rusų paslėptam sprogstamajam užtaisui, kuris buvo įrengtas dėžėje.
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