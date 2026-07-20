Vaizdo įraše V. Uspaskichas kreipėsi į savo sekėjus ir paaiškino, kad dalyvauja Turkijoje vykstančiame seminare.
„Sveiki visi. Mes esame Turkijoje. Kalbėsiu lietuviškai, nes čia pokalbiai visada vyksta lietuviškai. Visi, kurie dalyvauja šiame seminare, yra tarp šimto geriausių pasaulio generalinių vadybininkų“, – sakė jis.
Transliacijos metu V. Uspaskicho telefoną savo rankose laikiusi V. Bonia ne kartą atkreipė dėmesį į augantį žiūrovų skaičių. Iš pradžių ji stebėjosi, kad juos stebi vos keli žmonės, tačiau netrukus jų padaugėjo iki kelių dešimčių.
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Vaizdo įrašas sulaukė nemažo dėmesio socialiniuose tinkluose – jis peržiūrėtas daugiau kaip 519 tūkst. kartų, surinko per 4 tūkst. patiktukų ir šimtus komentarų.
Komentaruose dalis internautų stebėjosi V. Uspaskicho kompanija.
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„Kas čia ruskių suvažiavimas“, – rašė viena komentatorė.
„Na rusų jau nereikia“, – pridūrė kitas.
V. Bonia – Rusijoje gerai žinoma nuomonės formuotoja, modelis ir televizijos realybės šou „Dom-2“ išgarsėjusi televizijos asmenybė. „Instagram“ platformoje ją seka daugiau kaip 13 mln. žmonių.
Šių metų pradžioje ji sulaukė didelio dėmesio po viešo kreipimosi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
Vaizdo įraše moteris kalbėjo apie Rusijoje kylančias problemas, teigdama, kad šalies vadovas nežino tikrosios situacijos, nes pareigūnai ir visuomenė bijo jam ją atskleisti.
Jos pasisakymai sulaukė plataus atgarsio tiek Rusijoje, tiek už jos ribų. Į juos sureagavo ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis patvirtino, kad vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas Kremliuje, ir teigė, jog jame keliamos problemos valdžiai yra žinomos.
Vis dėlto pati V. Bonia vėliau pabrėžė, kad, nepaisant kritikos dėl tam tikrų Rusijos vidaus politikos sprendimų, ji remia V. Putiną.
Pasirodžius svarstymams apie galimą jos kandidatavimą Rusijos prezidento rinkimuose, tokią galimybę ji atmetė.