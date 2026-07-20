Viktorijos Mauručaitės ir jos mylimojo gyvenime – ypatinga proga

Džiugią žinią Viktorija pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
Atlikėja paviešino kelias bendras akimirkas iš jųdviejų gyvenimo ir pasidalijo mintimis apie itin artimą tarpusavio ryšį.
„27!
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Mama ir tėti, sveikinu jus su 27 pažinties metais – išpyškino ryte jaunesnioji dukra Angela.
Pastarieji metai buvo ypatingai stiprūs santykių išbandymo prasme. 27 ne skaičius kiek, o patvirtinimas, kad deimantus visada galima blizginti net ir praėjus tiek metų.
Susiję straipsniai
Išsiblizginom per metus šiuos iki negalėjimo. Ar dūmų būna? Taip! Ar gėlės žydi? Taip! Ar jie gyvens ilgai ir laimingai? Šie metai patvirtino – ir manau, kad taip!
Dar dukra tęsė – tėti, o tai nesigaili, kad mamą sutikai prieš 27 metus? Tai, Artūrai, ar nesigaili?“, – rašė V. Mauručaitė.
Viktorija Mauručaitėmylimasissukaktis
Rodyti daugiau žymių