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Viktorijos Mauručaitės ir jos mylimojo gyvenime – ypatinga proga

2026 m. liepos 20 d. 11:27
Lrytas.lt
Grupės „Viktorija ir Vitražas“ bei legendinės grupės „Dinamika“ vokalistė Viktorija Mauručaitė (48 m.) paminėjo ypatingą progą – su mylimuoju Artūru Butkevičiumi jiedu atšventė 27-ąsias pažinties metines.
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Džiugią žinią Viktorija pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
Atlikėja paviešino kelias bendras akimirkas iš jųdviejų gyvenimo ir pasidalijo mintimis apie itin artimą tarpusavio ryšį.
„27!

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Mama ir tėti, sveikinu jus su 27 pažinties metais – išpyškino ryte jaunesnioji dukra Angela.
Pastarieji metai buvo ypatingai stiprūs santykių išbandymo prasme. 27 ne skaičius kiek, o patvirtinimas, kad deimantus visada galima blizginti net ir praėjus tiek metų.
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Išsiblizginom per metus šiuos iki negalėjimo. Ar dūmų būna? Taip! Ar gėlės žydi? Taip! Ar jie gyvens ilgai ir laimingai? Šie metai patvirtino – ir manau, kad taip!
Dar dukra tęsė – tėti, o tai nesigaili, kad mamą sutikai prieš 27 metus? Tai, Artūrai, ar nesigaili?“, – rašė V. Mauručaitė.
Viktorija Mauručaitėmylimasissukaktis
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