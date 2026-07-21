Šiuo metu bandant apsilankyti G. Bieliauskaitės profilyje rodomas pranešimas, kad puslapis nėra pasiekiamas.
Nėra aišku, kodėl paskyra tapo neprieinama, tačiau neatmetama, kad tai gali būti susiję su socialinio tinklo bendruomenės taisyklių pažeidimais ar kitais platformos sprendimais.
Vis dėlto G. Bieliauskaitė ir toliau aktyviai šmėžuoja kituose socialiniuose tinkluose. „TikTok“ platformoje jos turinį seka 46,8 tūkst. vartotojų.
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Primename, kad pastaruoju metu G. Bieliauskaitė atsidūrė dėmesio centre dėl ne vienos priežasties. Visai neseniai ji susižadėjo su „TikTok“ platformoje išgarsėjusiu Haroldu Saprykinu, geriau žinomu Saprės vardu.
Ši džiugi žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pora atsidūrė žiniasklaidos ir internautų dėmesio centre dėl plačiai aptarinėtos tiesioginės transliacijos.
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Tuomet internete išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti G. Bieliauskaitė ir H. Saprykinas. Socialinių tinklų vartotojai ėmė svarstyti, jog transliacijos metu pora galimai imitavo arba demonstravo intymius veiksmus už piniginį atlygį.
Iš pradžių jie bendravo tiesiogiai „TikTok“ platformoje, tačiau, sulaukę žiūrovo pasiūlymo už atlygį pademonstruoti intymesnį turinį, transliaciją perkėlė į laisvesnėmis taisyklėmis pasižyminčią „Kick“ platformą.
Netrukus po transliacijos H. Saprykino paskyra „Kick“ platformoje buvo užblokuota, o vaizdo ištraukos sparčiai paplito socialiniuose tinkluose. Internautai aktyviai diskutavo, ar matyti vaizdai buvo tikri, ar tai buvo tik surežisuotas pasirodymas.
Situaciją tuomet komentavo ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Pareigūnai pabrėžė, kad konkretaus atvejo netiria, tačiau priminė, jog galimos baudžiamosios atsakomybės klausimai kiekvienu atveju vertinami individualiai, atsižvelgiant į visas aplinkybes bei surinktus duomenis.
Po kilusio ažiotažo prabilo ir pati G. Bieliauskaitė. Naujienų portalui Lrytas ji teigė nesuprantanti, kodėl dėl šio vaizdo įrašo buvo kreiptasi į policiją, ir tikino, kad jokių neteisėtų veiksmų nebuvo.
„Mūsų po antklode nesimatė, todėl tikrai mes nieko blogo nedarėme. Norėjome prajuokinti žmones ir pavaidinti, bet internete sėdintys žmonės, kurie kiaurą parą mus žiūri ir neturi ką veikti, švaisto pareigūnų laiką“, – tuomet Lrytas sakė G. Bieliauskaitė.