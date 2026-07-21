Apie tai naujienų portalui Žmonės.lt prakalbo jo mylimoji O. Pikul.
Žinoma moteris tikino, kad šiuo metu Dominykas siekia kuo greičiau susigrąžinti teisę vairuoti.
„Jis yra praradęs teises ir šiuo metu tvarkosi šį klausimą. Teoriją jau išsilaikė, tuoj bus vairavimo egzaminas.
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Kai tik viską susitvarkys, vėl sės prie vairo, kaip ir priklauso“, – Žmonės.lt aiškino Oksana.
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