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Dominykui Dirksčiui atimta teisė vairuoti (1)

2026 m. liepos 21 d. 13:26
Lrytas.lt
Antradienio popietę pasirodė netikėta žinia – vizažistės, verslininkės Oksanos Pikul (42 m.) mylimasis, kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) prarado teisę vairuoti.
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Apie tai naujienų portalui Žmonės.lt prakalbo jo mylimoji O. Pikul.
Žinoma moteris tikino, kad šiuo metu Dominykas siekia kuo greičiau susigrąžinti teisę vairuoti.
„Jis yra praradęs teises ir šiuo metu tvarkosi šį klausimą. Teoriją jau išsilaikė, tuoj bus vairavimo egzaminas.

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Kai tik viską susitvarkys, vėl sės prie vairo, kaip ir priklauso“, – Žmonės.lt aiškino Oksana.
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