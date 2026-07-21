Egidijaus Dragūno-SEL gyvenime – ypatinga diena: paviešinta niekur nematyta nuotrauka

Džiugi žinia apie vestuvių metines pasirodė Egidijaus mylimosios „Instagram“ paskyroje.
Moteris paviešino nuotrauką, kurioje jiedu meiliai pozuoja prie automobilio.
„Prieš metus ištarėme TAIP“, – rašė ji.
Primename, kad prieš metus E. Dragūnas-SEL apie sumainytus aukso žiedus nedaugžodžiavo, tačiau nevengė užuominų socialiniuose tinkluose.
Apie tai, kad vedė, žinomas vyras išdavė paviešindamas vaizdo įrašą. Jame matėsi ne tik nuotakos suknelė, bet ir vestuviniai žiedai.
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