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Įspūdingą puokštę gavusi Inga Stumbrienė sukėlė spėliones: staigmena – ne nuo vyro

2026 m. liepos 21 d. 15:25
Lrytas.lt
Liepos 17-ąją verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.) su vyru Aivaru paminėjo ypatingą progą – savo 22-ąsias vestuvių metines. Dabar moteris pasidalijo įspūdingais kadrais, kurie patraukė internautų dėmesį.
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I. Stumbrienė savo „Instagram“ paskyroje paviešino nuotraukas, kurioje ji pozavo su įspūdingo dydžio gėlių puokšte.
Nors daugelis galėjo pagalvoti, kad tai – jos vyro Aivaro staigmena, Inga užminė mįslę.
„Visi spėlioja, kad ši puokštė mano vyro staigmena, bet šį kartą tai netiesa. Ar atspėsite nuo ko ji yra iš tiesų?“ – intrigavo žinoma moteris.

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Vis dėlto, galima numanyti, kad gėles I. Stumbrienei dovanojo žinomi juvelyrikos namai, kuriuos ji pažymėjo įraše.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – širdelę paspaudė daugiau nei 1,1 tūkst. internautų.
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Netrūko ir komplimentų bei sveikinimų, kurie pasirodė po Ingos paviešinta nuotrauka.
„Kokios gražios nuotraukos“, – gyrė vienas internautas.
„Nuostabiai moteriai – nuostabiausios gėlės!“, – pridūrė kitas.
„Sveikinimai. Išlikite tokia graži ir jaunatviška“, – rašė dar vienas.
Inga StumbrienėGėlėsvestuvių metinės
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