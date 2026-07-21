Jessica Shy išliejo širdį apie išbandymų kupiną etapą: „Aš prie jo nebegrįšiu“

Atlikėja pripažino, kad baigus penktąjį albumą atėjo didžiulis palengvėjimas.
„Šiandien atsibudau ir pagaliau užklupo kažkoks lengvumas, suvokimas, kad penktasis albumas yra pabaigtas.
Aš prie jo nebegrįšiu, kad ir kaip norėčiau, ir toks... Wow, didžiulė našta nuo pečių nukrito ir jis jau gyvena savo gyvenimą“, – atviravo Jessica Shy.
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Dainininkė paatviravo ir apie tai, kad kūrybinio laikotarpio metu teko susidurti su ne vienu išbandymu.
„Buvo neįtikėtinai sunkus birželio mėnuo ir, žinokite, nuoširdžiai galvojau, kad tiesiog palūšiu“, – dėstė ji.
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Atlikėja pridūrė, kad didžiausia jos parama buvo kartu su ja dirbę žmonės ir, žinoma, gerbėjai.
„Jeigu ne mano kolegos, ne mano bendraautoriai, prodiuseriai, mane supantys žmonės, nebūtų padėję, tai tikrai nebūtų išvydę dienos šviesos. Tai ačiū pirmiausia jiems.
Ir, be abejo, ačiū jums, kad klausot, kad dalinatės dainomis, kurios jums rezonuoja. Ir man tai yra be galo svarbu, tas toks feedback'as... Tai tiesiog jį visada gera girdėti“,– kalbėjo dainininkė.
Galiausiai Jessica Shy užsiminė apie artėjantį koncertą Vingio parke, kuriame, pasak jos, galimai skambės ir nauja kūryba.
„Tikiuosi, kad bent vienas kitas kūrinys tikrai skambės Vingio parke. Jau esu nusimačius, kurie gabalai, bet, na, gal įdėsim ir dar, tikiuosi“, – šyptelėjo ji.
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