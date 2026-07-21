46-erių V. Bonia – viena žinomiausių Rusijos pramogų pasaulio asmenybių. Ji išgarsėjo dalyvaudama realybės šou „Dom-2“, vėliau dirbo televizijos laidų vedėja, modeliu, o pastaraisiais metais aktyviai kuria turinį socialiniuose tinkluose. Vien „Instagram“ platformoje ją seka daugiau kaip 13 mln. žmonių.
Pastaraisiais mėnesiais V. Bonios pavardė plačiai nuskambėjo ne tik pramogų, bet ir politikos kontekste. Šių metų pavasarį ji paskelbė viešą kreipimąsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kuriame kritikavo dalį šalies vidaus politikos sprendimų.
Vaizdo įraše ji kalbėjo apie, jos teigimu, didėjančią atskirtį tarp valdžios ir visuomenės, aptarė ekologines problemas, stichinių nelaimių padarinius, ūkininkų padėtį bei interneto ribojimus. V. Bonia teigė mananti, kad šalies vadovas ne visada žino tikrąją situaciją, nes aplinkiniai nedrįsta jam jos atskleisti.
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Šis pasisakymas sulaukė didelio atgarsio tiek Rusijoje, tiek už jos ribų. Į jį sureagavo ir Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, patvirtinęs, kad įrašas buvo peržiūrėtas Kremliuje. Anot jo, dalis jame minimų problemų valdžiai yra žinomos.
Vis dėlto vėliau pati V. Bonia pabrėžė, kad, nepaisant kritikos atskiriems valdžios sprendimams, ji remia V. Putiną. Ji taip pat paneigė pasirodžiusias kalbas apie galimą dalyvavimą Rusijos prezidento rinkimuose.
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Primename, kad pirmadienį V. Bonia dėmesio sulaukė po to, kai pasirodė buvusio Seimo nario ir buvusio Darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho socialiniuose tinkluose paskelbtoje tiesioginėje transliacijoje iš Turkijos.
Vaizdo įraše ji laikė telefoną, kuriuo buvo filmuojama transliacija, ir bendravo su V. Uspaskichu. Būtent šis epizodas sukėlė nemažai diskusijų socialiniuose tinkluose.