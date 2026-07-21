„TikTok“ platformoje paviešintame įraše matyti, kaip pasirodymo metu netikėtai nutyla muzika ir užgęsta šviesos. Vis dėlto netikėtas elektros dingimas K. Zvonkuvienės neišmušė iš vėžių.
Nelaukdama, kol techninės problemos bus pašalintos, atlikėja tęsė pasirodymą be mikrofono. Ji priėjo arčiau žiūrovų, kvietė juos dainuoti kartu, bendravo su publika. Net ir lietus nesutrukdė susirinkusiesiems mėgautis koncertu.
Vėliau K. Zvonkuvienė užlipo ant suoliuko, kad ją geriau matytų publika, o už improvizaciją sulaukė gausių aplodismentų.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Socialiniame tinkle išplitęs vaizdo įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – jį jau peržiūrėjo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Komentaruose internautai negailėjo komplimentų atlikėjai ir gyrė jos profesionalumą.
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„Gražiai išsisuko, va šaunuolė“, – rašė viena internautė.
„Man tai faina, kad ji tokia pozityvi“ , – antrino kita.
„Matos kur gyvai dainuoja, o ne su fonograma“, – pridėjo trečia.