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Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta pareigūnės įrašas: tai, ką ji darė – netikėta

2026 m. liepos 21 d. 20:33
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta policijos mokyklos paviešintas vaizdo įrašas.
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Jame matyti, kaip per diplomų įteikimo šventę policijos uniformą vilkinti pareigūnė atlieka dainą.
Šventine proga susirinkusiems ji dainavo Gyčio Paškevičiaus kūrinį „Mano kraštas“.
„Didžiuojamės!“, – prie įrašo pridėjo policijos mokykla.

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Feisbuke šis įrašas buvo peržiūrėtas beveik 230 tūkst. kartų, o po juo pasipylė įvairios reakcijos.
„Gal neatrastas talentas muzikos srityje“, – rašė vienas.
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