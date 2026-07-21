Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta pareigūnės įrašas: tai, ką ji darė – netikėta

Jame matyti, kaip per diplomų įteikimo šventę policijos uniformą vilkinti pareigūnė atlieka dainą.
Šventine proga susirinkusiems ji dainavo Gyčio Paškevičiaus kūrinį „Mano kraštas“.
„Didžiuojamės!“, – prie įrašo pridėjo policijos mokykla.
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Feisbuke šis įrašas buvo peržiūrėtas beveik 230 tūkst. kartų, o po juo pasipylė įvairios reakcijos.
„Gal neatrastas talentas muzikos srityje“, – rašė vienas.
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„Šaunuolė, gyvai klausiau, net šiurpuliukai ėjo. Nuostabus balsas“, – rašė kita.
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