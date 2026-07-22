D. Motiejūnas su sužadėtine pasislėpė Italijos rojuje: kadrai sukėlė tikrą reakcijų bangą

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo, kad pasirinko mažai ką nuviliančią kryptį – Italiją.
Instagrame Brigita dalijosi kadrais lyg iš atviruko. Kartu su mylimuoju ji tyrinėjo siauras Italijos gatveles ir mėgavosi jūra.
„Kelionė po Italiją tik su žemėlapiu ir fotoaparatu“, – prie kadrų pridėjo B. Gaižauskaitė.
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Įrašas, kuriame matyti, kaip besimėgaudami leidžia laiką, itin sužavėjo ir krepšininko sužadėtinės sekėjus.
„Karščiausia pora“, „Esu apsėsta viso to“, – rašyta komentarų skiltyje.
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Donatas MotiejūnasSantykiaipora
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