Moteris neslėpė, kad ši kova pareikalauja ne tik daug laiko, bet ir nemenkų išlaidų. Savo mintimis ji pasidalijo „Instagram“ paskyroje. Įrašu ji sutiko pasidalyti su Lrytas.
„Pastarosiomis dienomis dalinuosi savo kova su invaziniais šliužais. Ir kuo daugiau rodau, tuo labiau suprantu, kad tai – ne tik mano problema. Jūsų žinučių gavau šimtus.
Labai daug kas rašė, kad galima pildyti paraišką kompensacijai. Pasidomėjau. Deja, gavau atsakymą, kad paraiškų teikimo terminas jau pasibaigęs – jos buvo priimamos tik iki balandžio mėnesio.
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O dabar paskaičiuokime. Vien granulėms, druskai ir kitoms priemonėms kasdien išleidžiu daugiau nei 100 eurų. Ryte apeinu teritoriją. Vakare – vėl. Ir taip kiekvieną dieną. Bet didžiausia problema ta, kad jie ateina iš aplinkinių pievų, todėl kova atrodo beveik begalinė.
Ir tada kyla klausimas – jeigu tai tikrai invazinė rūšis ir problema palietė tiek žmonių, ar neturėtų būti ieškoma platesnių sprendimų? Nes panašu, kad pavieniui kovojame su pasekmėmis, o ne su pačia problema.
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O kol kas... Naujas įrašas gyvenimo aprašyme – invazinių šliužų stebėtoja. Darbo valandos – ryte ir vakare. Atlyginimas – nulis. Išlaidos – mano. Skamba tikrai šliužiškai.
Įdomu, kaip yra pas jus? Ar ir jūsų kiemai šiemet tiesiog užplūsti šliužų?
P. S. Ančių nuomai daugiau nebesiūlykite“, – patirtimi dalijosi ji.
Įrašas sulaukė gausybės reakcijų. Vieni sekėjai dalijosi savo išbandytais būdais, kiti pripažino susiduriantys su ta pačia problema.
„Labiausiai gaila, kad nebeįmanoma basomis vaikščioti po savo kiemą ir be pirštinių gėlynus prižiūrėti. Renku kas vakarą bjaurybes“, – rašė viena internautė.
„Siaubas“, – antrino kita.