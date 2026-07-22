Pamatęs, kokia informacija apie jį plinta, E. Kučinskas apstulbo: „Pasirodo...“

Vienoje publikacijoje atlikėjas netikėtai buvo pristatytas ne tik kaip dainininkas ir dainų autorius, bet ir filosofijos mokslų daktaras.
Į kuriozišką klaidą jis sureagavo su jam būdingu humoru.
Savo „Facebook“ paskyroje E. Kučinskas pasidalijo publikacijos ištrauka, kurioje aptiko netikslumų apie save.
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„Visada malonu sužinoti naujienas apie save. Pasirodo, tarp koncertų dar spėjau tapti filosofijos mokslų daktaru!
Matyt, disertaciją apsigyniau scenoje, tik pats to nepastebėjau.
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Gaila, kad žurnalistai neinformavo, kur galėčiau atsiimti daktaro diplomą.
Beje, straipsnyje aptariamų dainų „Ugnis ir ledas“ ir „Už tuos, kurie“ žodžių autorius yra P. Stalionis, o ne A. Elenskis, kaip ten rašoma“, – teigė atlikėjas.