Radžis prisipažino apie žinomą moterį, kuriai simpatiją pajuto iš pirmo žvilgsnio

Laidos vedėjui Merūnui Vitulskiui atlikėjas prisipažino, kad atvirauti jis ryžtasi retai, tačiau gavęs kvietimą iš savo ilgamečio bičiulio į laidą atvyko nė nesudvejojęs.
Pokalbio metu Merūnas ir Radžis prisiminė jųdviejų pažintį, kuri įvyko populiariame projekte „Kelias į žvaigždes“.
Netrukus vyrai atgamino prisiminimus ir apie pažintis su kitais dalyviais.
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Mintimis nukeliavęs į laiką projekte, Radžis užsiminė apie vieną momentą, kuris jo galvoje išlikęs iki šiol.
Atlikėjas atvirai pripažino, kad kita projekto dalyvė jo dėmesį patraukė jau pirmą pažinties dieną.
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Pasirodo, ši moteris – Agnė Petravičienė, su kuria atlikėjas poruojamas iki šiol.
„Ji tikrai padarė didelį įspūdį. Iki šių dienų tą įspūdį ji man kelia“, – šyptelėjo Radžis.
Dainininkas prabilo ir apie tai, kuo jį sužavėjo Agnė.
„Man ji patiko, patiko jos būdas. Aš buvau labai jaunas, man buvo 18 metų – aš ir pats buvau įdomaus būdo. Bet ji man iškart patiko, buvo toks kabliukas“, – sakė jis.
Vėliau Radžis pridūrė, kad laikui bėgant požiūris į A. Petravičienę keitėsi.
„Vėliau jau išaiškėjo tam tikri jos charakterio niuansai. Ji sakė, kad atėjo pas vaikigalius – mes buvome jai vaikigaliai, nes jai buvo 30 metų, ji buvo vyriausia iš visų ir norėjo visus pamokyti, kaip reikia gyventi ir viską daryti“, – aiškino jis.
Vėliau Radžis prisiminė ir momentą, kuomet dalyvavo projekto atrankose.
Tiesa, viena akimirka iki šiol kelia juoką – sulaukęs kritiškos pastabos iš organizatorių, Ražis jau tada sugebėjo drąsiai atkirsti atgal.
„Vienintelis amžinąjį atilsį (Gintaras – aut.past.) Zdebskis man sakė: viskas būtų neblogai, bet tas vibrato – labai perdėtas, tik seni žmonės taip dainuoja.
Jis galvojo, kad aš specialiai taip darau, o pas mane taip natūraliai yra. Ir tuo metu atsivėrė mano vaikų globos namų iškalba. Iš tų žmonių aš žinojau tik Marių ir Valinską – visų kitų ne.
Nežinojau, kas yra G. Zdebskis, tad jam pasakiau: tai eik pats ir padainuok. Net ne eikite, o eik. Įsivaizduokite, koks naglumas“, – su šypsena prisiminė atlikėjas.
Žinomas vyras manė, kad šis jo akibrokštas turėjo būti kertinis dalykas, dėl kurio jis turėtų nepatekti į projektą. Visgi nutiko priešingai – atlikėjas ne tik pateko į projektą, bet ir pelnė gerbėjų simpatijas.
Radžis AleksandrovičiusMerūnas VitulskisAgnė Petravičienė
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