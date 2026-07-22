Socialiniame tinkle „TikTok“ pasirodęs įrašas sujaudino šimtus – jame užfiksuota jauki akimirka, kuomet Renata ir Deivis atliko dainą „Mergytei“.
Trumpoje ištraukoje matyti, kaip Renata savo vyrą prisitraukia arčiau savęs, o vėliau jis padaro lygiai tą patį.
Prisiglaudę vienas prie kito pora jausmingai lingavo, o vėliau Renata meiliai priglaudė galvą prie Deivio.
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Įrašas sulaukė nemažo susidomėjimo ir buvo peržiūrėtas daugiau nei 35 tūkst. kartų.
Būrys gerbėjų negalėjo atsistebėti ypatingu poros tarpusavio ryšiu ir ėmė žarstyti komplimentus.
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„Kokia graži pora“, – gyrė viena internautė.
„Štai, tikras pavyzdys, kaip dvi sielos susitinka. Nesvarbu gyvenime nei metų skirtumas, nei ūgis, nei svoris. Svarbu suprasti, gerbti ir mylėti vienas kitą“, – svarstė kita.
„Gražu žiūrėti“, – rašė dar vienas.
Renata Voitechovskaja-NorvilėDeividas Norvilas-Deivisscena
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