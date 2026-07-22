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Seniai matytas Gabrielius Landsbergis pasirodė netikėtai pasikeitęs: traukė viena detalė

2026 m. liepos 22 d. 11:16
Lrytas.lt
Buvęs užsienio reikalų ministras, JAV Standfordo universiteto ekspertas Gabrielius Landsbergis (44 m.) – vėl dėmesio centre.
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Gabrielius nuotoliniu būdu kartu su „Delfi“ tinklalaidės „Istorijos pabaiga: nuolat pildoma?“ žurnalistu Vytautu Bruveriu kalbėjosi apie galimą Rusijos antpuolį prieš mūsų šalį ir kitas NATO nares-kaimynes bei dabartinę psichologinę-geologinę situaciją Ukrainoje.
Tačiau akį patraukė kita detalė: Gabrielius atrodė gerokai pasikeitęs: jo veidą puošia žilstelėjusi barzda ir stilingi ūsai.
Tiesa, G. Landsbergio išvaizdo pokyčiai buvo aptarinėjami ne kartą.
Prieš metus, rugpjūtį, kalbėdamasis su žurnalistu Ciaranu Jenkinsu nuotoliniu būdu, G. Landsbergis pasirodė ne įprastoje oficialioje aplinkoje, o jaukiame, nedideliame kambaryje.
Vis dėlto pirmiausia akys krypo ne į aplinką, o į patį politiką.
Gabrielius atrodė gerokai pasikeitęs – ilgesnė barzda ir plaukai traukė sulaukė internautų pastebėjimų socialiniuose tinkluose.
Žmonės svarstė ar taip politiką paveikė atostogos, ar įvykusios permainos.
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