Skaudžias skyrybas prisiminusi D. Tamošiūnaitė rėžė be užuolankų: „Vyrus reikia pavadinti tikrais vardais“

Praėjus dešimtmečiui po šių žodžių garsi moters dar kartą ryžosi prabilti apie skyrybas.
Violetos Baublienės tinklalaidėje „Viskas bus gerai“ ji atsivėrė apie skaudų etapą ir širdyje paliktas žaizdas.
„Kai išgyveni skyrybas... Tu niekaip neišsikuopi tų savo paširdžių, nuoskaudų. Tai buvo sunkiausias laikas, nes tu nežinai gyvens, negyvens, kokia bus, kaip bus, ta nežinomybė trunka ne vieną dieną.
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Visus tuos metus aš turėjau viena auginti dukrą, viena rūpintis buitimi – ar įsivaizduojate, kaip tai sunku? Na, dabar sakys, kad ji – vėl skundžiasi, bet, žinokite, kartais tuos vyrus reikia pavadinti tikrais vardais.
Kai vaikai auga, mes bijome pasakyti blogų žodžių, nes nenorime sužeisti savo vaikų. Tu savo vaikui dar bandai pateisinti, kodėl tu taip retai matai savo tėtį ar dar kažkas.
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Bandai pateisinti, nes nori, kad jis nejaustų nuoskaudos, kad niekas iš šono jam nieko nesakytų. Bet kai tiek vaikai suauga, gal ir reikia pasakyti – negalima dovanoti vyrams šikiniams.
Jeigu vyras šiknius – reikia taip ir pasakyti. Mes labai dažnai juos užglostome, užpopiname ir, kad prieš visuomenę gražiai atrodytų, dar sakome: mes gražiai, kultūringai išsiskyrėme. Nors nebūtinai tas santykis yra toks“, – patirtimi dalijosi Daiva.
Laidos metu žinoma moteris atskleidė, kad jokio santykio su buvusiu vyru nepalaiko.
„Mes nesišnekame, esame užsiblokavę ir taip toliau. Tiksliau, aš esu užblokuota“, – sakė ji.
Primename, kad 2016 m. laidų vedėja kalbėjo apie sunkumus. Pasak Daivos, likus vienai su dukra sunkiausia buvo išmokti gyventi vienai.
„Man tai buvo didelis išbandymas, nes aš absoliučiai per savo gyvenimą nebuvau susidraugavusi su vienatve. Labai daug dienų prašydavau, kad pas mane vakarais kažkas ateitų ir būtų su manimi, vakarieniautų, su manimi kalbėtųsi, galbūt pas mane miegotų kokia draugė“, – tuomet prisiminė D.Tamošiūnaitė.
Kad televizijos ir radijo laidų vedėja D. Tamošiūnaitė ir politiku tapęs jos sutuoktinis Dainius Budrys skiriasi, žiniasklaidoje buvo skelbiama dar 2013 m.. Tačiau oficialios poros skyrybos įvyko 2016 m.
Daiva TamošiūnaitėSkyrybosSantykiai
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