Vairavimo instruktorius priekabiavo prie D. Dirksčio sesers? Plinta jo ir kovotojo akistata

Socialiniuose tinkluose jis paviešino įrašą. kuriame girdėti Deimantės pasakojimas, o vėliau – vaizdo įrašas iš akistatos su instruktoriumi.
„Instruktorius įkyriai liesdavo koją, o paprašius to nedaryti – vis tiek nesiliaudavo. Skambinėdavo anksti ryte, vėlai vakare, ieškodavo manęs per pažįstamus.
Esu ne vienintelė mergaitė, kuri nukentėjo nuo šio instruktoriaus“, – situacijos rimtumą apibūdino ji.
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Vėliau įraše matoma, kaip susitikęs su vairuoti mokančiu asmeniu Dominykas negaili aštrių žodžių.
„Įspėju, jeigu dar viena mergaitė pasakys – nebūsi nei šitam darbe, nei šitoj šaly <...> Nepilnametėm skambinėjat, leškas liečiat“, – su vyru kalbėjo kovotojas ir jo draugas.
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Instruktorius pripažino, jog iš tiesų ieškojo D. Dirksčio sesers.
„Taip, Deimante, sutinku. Ir pats sakau, kad buvau užėjęs, tavęs ieškojau“, – sakė jis.
„Norėtume paprašyti, kad daugiau tokių kalbų negirdėtume, nes čia nesąmonė – jūs liečiat nepilnametes. Atėjom pasakyti, kad jeigu dar kartą sužinosim, jog šitie dalykai vyksta, nebeturėsi nei šito darbo, nei šitoj šaly tavęs nebus.
Patys tau nieko nedarysim, advokatas įspėjo, kad tau nieko nenutiktų, bet kartais gatvėse būna slidu... Geros dienos“, – užbaigė kovotojas.
Dominykas Dirkstysvairavimo instruktoriussesuo
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