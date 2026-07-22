Žinomas Lietuvos kunigas parodė, su kuo gyvena: paviešintas kadras sulaukė gausybės reakcijų

Socialiniame tinkle „Facebook“ pasirodė kadras, kuriame V. Sikorskas pozuoja virtuvėje.
Tiesa, jis įsiamžino ne vienas. Šalia V. Sikorsko matyti dvi papūgos – viena tupėjo jam ant peties, o kita – ant trešnių krūvos, stūksančios ant stalo.
„Ši akimirka:
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Visa šeima drauge.
Kaip gera, mielieji, kad Jūs visada esate šalia, Jūsų draugystė ir tikėjimo kelionė yra pati brangiausia dovana kunigui!
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Kaimo klebono dienoraštyje“, – įraše rašė V. Sikorskas.
Nuotrauka sulaukė didelio susidomėjimo – mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 2,3 tūkst. internautų, o komentarą paliko daugiau nei 100 žmonių.
„Kaip gražu, visa šeima kartu, sėkmės, sveikatos, Dievo palaimos Jums“, – rašė viena internautė.
„Jaukiai jūs ten gyvenat. Sėkmės jums visuose darbuose“, – pridūrė kita.
„Kokia miela komanda!“, – rašė dar viena.
„Vau, vau, kokia puiki šeima. Darbinga šeima!“, – gyrė kita.