Nuotraukos su itin ryškiais išvaizdos pokyčiais pasirodė Ingridos „Instagram“ paskyroje.
Kadruose matyti, kad Ingrida ryžosi savo įprastą plaukų spalvą papildyti ryškiomis sruogomis.
Kaip teigė pati I. Kazlauskaitė, šiems pokyčiams ją įkvėpė jos bičiulė, plaukų koloristė.
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Akį traukė zebro rašto plaukų sruogos, kurios kai kuriems galėjo priminti šių metų „Eurovizijos“ nugalėtojos Daros įvaizdį.
„Kartais užtenka vieno pokyčio, kad vasarą pajustum dar ryškiau.
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Ši vasara mane neša ypatingai gražia, laisve alsuojančia banga. Filmavimai laidoje „Kelionės tikslas“, koncertai, nauji žmonės, naujos istorijos ir daugybė nepamirštamų patirčių… Kiekviena jų įkvepia dar labiau atsiskleisti, kurti ir drąsiau išreikšti save.
Jau ne kartą įsitikinau, kad gražiausi pokyčiai gimsta tada, kai šalia yra žmonės, kuriais gali visiškai pasitikėti. Šįkart įvaizdžio pokyčiams mane įkvėpė mano nuostabi draugė, talentinga koloristė ir šukuosenų meistrė Inga Bagdonaitė.
Jos profesionalumas, kūrybiškumas ir gebėjimas matyti grožį kiekvienoje detalėje mane žavi kiekvieną kartą.
Beje, 2025 m., atstovaudama Lietuvai pasauliniame OMC grožio meistrų čempionate Paryžiuje, Inga iškovojo garbingą 4-ąją vietą. Didžiuojuosi galėdama patikėti savo plaukus tokiam žmogui.
Kiekvienai kūrybinei idėjai įgyvendinti reikia ne tik vizijos, bet ir pačių geriausių priemonių. Esu nuoširdžiai dėkinga „Hairsera“ už aukščiausios kokybės natūralių plaukų sruogas, kurios padėjo išpildyti šį vasarišką įvaizdį.
O visą įvaizdį subtiliai užbaigė nuostabioji makiažo meistrė Deimantė Sragauskė – ačiū už grožį, lengvumą ir profesionalumą.
Esu be galo dėkinga žmonėms, kuriuos sutinku savo kelyje. Jūsų talentas, atsidavimas ir tikėjimas tuo, ką kuriate, įkvepia mane nebijoti pokyčių ir dar labiau mėgautis kiekviena šios vasaros akimirka.
O kaip Jūs vertinate šiuos įvaizdžio pokyčius? Laukiame Jūsų nuomonės komentaruose“, – rašė I. Kazlauskaitė.
Ingrida Kazlauskaitėšukuosenapokyčiai
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