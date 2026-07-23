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„OnlyFans“ modeliui Ofelijai prireikė medikų pagalbos: sveikata sušlubavo po realybės šou

2026 m. liepos 23 d. 13:22
„OnlyFans“ modelis Liepa Maknavičiūtė-Ofelija socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėta žinia – moteriai prireikė skubios medikų pagalbos. Apie tai, kas iš tiesų nutiko, ji atsivėrė naujienų portalui Lrytas.
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Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ji eina į ligoninės priimamąjį.
Vėliau pasirodė ir kadras iš ligoninės palatos.
Naujienų portalui Lrytas Ofelija tikino, kad praėjus kelioms dienoms po dalyvavimo realybės šou „Chaosas“ ir jo finalo, ji pasijuto blogai.

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Negana to, moteris pripažino dar projekto metu radusi įsisiurbusią erkę, kuri sukėlė daug nerimo.
„Kažkoks virusas, negaliu įvardyti, koks tiksliai. Pasireiškė viduriavimas, buvo pakilusi temperatūra.
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Nuvažiavau į priimamąjį, ypač dėl to, kad projekto metu man buvo įsisiurbusi erkė. Išsigandau, pagalvojau – gal man erkinis encefalitas...
Savo artimoje aplinkoje pažįstu žmonių, kurie serga Laimo liga, tai norėjau apsidrausti ir pasidaryti tyrimus. Bet kol kas dėl erkės tyrimai dar nieko negali parodyti“, – aiškino Ofelija.
Ofelijai prireikė medikų pagalbos.<br>Socialinio tinklo nuotr. Daugiau nuotraukų (20)
Ofelijai prireikė medikų pagalbos.
Socialinio tinklo nuotr.
Žinoma moteris pridūrė, kad dėl sutrikusios sveikatos projekto ji nekaltina, nors kai kuriems galėjo pasirodyti priešingai.
„Manau, kažkaip atsistatysiu nuo to viruso ir viskas bus gerai.
Tik iškart noriu pasakyti, kad nieko nesakau dėl projekto, kuriame dalyvavau, ir jo nekaltinu dėl savo problemų. Aš pati atsakinga už savo sveikatą, o tokius projektus tik palaikau.
Džiaugiuosi turiningai leisdama vasarą, suteikdama sau iššūkių gamtoje – vis tiek gyvenome palapinėse, maudėmės upėje. Manau, tai geriausias vasaros praleidimas ir labai tai vertinu“, – kalbėjo Ofelija.
Liepa Maknavičiūtėligoninės priimamasisSveikata
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