„OnlyFans“ modeliui Ofelijai prireikė medikų pagalbos: sveikata sušlubavo po realybės šou

Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ji eina į ligoninės priimamąjį.
Vėliau pasirodė ir kadras iš ligoninės palatos.
Naujienų portalui Lrytas Ofelija tikino, kad praėjus kelioms dienoms po dalyvavimo realybės šou „Chaosas“ ir jo finalo, ji pasijuto blogai.
„Nekviesta meilė“ dokumentika: dėl ko A. Večerskio veikėjas buvo numarintas ir kodėl kūrėjai vėliau tai laikė klaida
Negana to, moteris pripažino dar projekto metu radusi įsisiurbusią erkę, kuri sukėlė daug nerimo.
„Kažkoks virusas, negaliu įvardyti, koks tiksliai. Pasireiškė viduriavimas, buvo pakilusi temperatūra.
Susiję straipsniai
Nuvažiavau į priimamąjį, ypač dėl to, kad projekto metu man buvo įsisiurbusi erkė. Išsigandau, pagalvojau – gal man erkinis encefalitas...
Savo artimoje aplinkoje pažįstu žmonių, kurie serga Laimo liga, tai norėjau apsidrausti ir pasidaryti tyrimus. Bet kol kas dėl erkės tyrimai dar nieko negali parodyti“, – aiškino Ofelija.
Žinoma moteris pridūrė, kad dėl sutrikusios sveikatos projekto ji nekaltina, nors kai kuriems galėjo pasirodyti priešingai.
„Manau, kažkaip atsistatysiu nuo to viruso ir viskas bus gerai.
Tik iškart noriu pasakyti, kad nieko nesakau dėl projekto, kuriame dalyvavau, ir jo nekaltinu dėl savo problemų. Aš pati atsakinga už savo sveikatą, o tokius projektus tik palaikau.
Džiaugiuosi turiningai leisdama vasarą, suteikdama sau iššūkių gamtoje – vis tiek gyvenome palapinėse, maudėmės upėje. Manau, tai geriausias vasaros praleidimas ir labai tai vertinu“, – kalbėjo Ofelija.
Liepa Maknavičiūtėligoninės priimamasisSveikata
Rodyti daugiau žymių