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Iš parapijos – svarbi žinia dėl kunigo Ričardo Doveikos (1)

2026 m. liepos 23 d. 12:33
Lrytas.lt
Šiandien sukčių gudrybės tampa vis išradingesnės, todėl jų pinklėse gali atsidurti net ir patys atsargiausi žmonės. Šį kartą apgavikai prisidengė žinomo šalies kunigo Ričardo Doveikos vardu, norėdami pritraukti žmonių dėmesį. Reaguodama į situaciją, parapija išplatino svarbų pranešimą.
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Įrašas pasirodė Vilniaus Šv. Juozapo parapijos „Facebook“ paskyroje.
Pranešime teigiama, kad sukčiai prisidenginėja R. Doveikos vardu, norėdami parduoti papildus ir vaistus.
„DĖMESIO!

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Pastarosiomis savaitėmis vėl itin suaktyvėjo sukčiai, internete platinantys melagingas reklamas, kuriose neteisėtai naudojamas kun. Ričardo Doveikos vardas ir atvaizdas, neva reklamuojant įvairius vaistus ar sveikatos produktus.
Beveik kasdien sulaukiame žmonių skambučių, kurie teiraujasi, ar ši informacija yra tikra. Deja, neretai kreipiamasi jau po to, kai sukčių siūlomas produktas būna užsakytas.
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Tai – MELAGYSTĖ IR SUKČIAVIMAS.
Kunigas Ričardas Doveika neturi nieko bendro su jokiais vaistais ar maisto papildais, jų nereklamuoja ir nerekomenduoja.
Prašome būti budriems:
nepasitikėkite tokiomis reklamomis;
nespauskite įtartinų nuorodų;
nieko neužsisakykite ir nepirkite.
Jei tokį produktą jau įsigijote, jokiu būdu jo nevartokite“, – rašoma pranešime.
Ričardas Doveikaparapijaįspėjimas
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