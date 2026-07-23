Mirė žinoma šalies pianistė Birutė Šernaitė-Barauskienė

Žinia apie netektį pasirodė oficialioje Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro „Facebook“ paskyroje.
„Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras su giliu liūdesiu praneša, kad mirė ilgametė LNOBT bendruomenės narė – pianistė B. Šernaitė-Barauskienė (1944–2026).
Daugelį metų ji dirbo LNOBT operos koncertmeistere – savo meistriškumu ir žiūrovams nematomu kasdieniu darbu prisidėjo prie operos spektaklių sėkmės.
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Vėlesniame profesiniame etape ji dirbo LNOBT bibliotekoje.
Birutę prisiminsime kaip profesionalią ir atsidavusią kolegę, palikusią ryškų pėdsaką teatro gyvenime. Nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius, bičiulius ir visus ją pažinojusius.
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Atsisveikinimas liepos 22 d. 16–20 val. ir 23 d. 11–13.30 val. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje. Urna išnešama 23 d. 13.30 val. Laidotuvės 16 val. Kauno Petrašiūnų kapinėse“, – rašoma pranešime.