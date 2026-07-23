Po nemalonių komentarų Oksana Pikul pratrūko: kirto įžeidinėjusiems

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo savo požiūriu ir nevengė aštrių žodžių.
„Šiaip nebūčiau dariusi šio pasisakymo ir tikrai nesiruošiu savo brangaus laiko skirti kiekvienai šiukšlei ar atmatai, nes viso pasaulio nepakeisi. Tačiau kartais norisi parodyti pavyzdį, kokių būna žemiausio rango žmonių, jeigu apskritai galima žmones taip dėlioti į lentynas.
Tai žmonės, kurie savo jaunatvišką energiją skiria netinkamiems dalykams. Vietoj to, kad tobulėtų, siektų tikslų ir teisingai žiūrėtų į gyvenimą, jie pasirenka negatyviąją pusę – kitų žmonių šmeižimą, juodinimą ir apkalbas. Tiesiog supranti, kad po teismus kiekvieno žmogaus neužtampysi. Man būtų gaila savo energijos ir laiko.
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Geriau per tą laiką pasitobulinsiu, pasportuosiu, užsidirbsiu pinigų ar pabūsiu su šeima, nei leisiu pinigus advokatams dėl žmogaus, kuris pats nesuvokia, ką daro. Nesvarbu, Lukai, kad, kaip teigiama, esi kilęs iš šeimos, kurioje buvo vartojamas alkoholis – nebūtina pačiam pasirinkti tokio elgesio. Suprantu, kad galbūt šeimoje tau trūko meilės ir augai liūdnoje aplinkoje.
Mano nuomone, tokie žmonės, priešingai, turėtų matyti blogą pavyzdį šeimoje ir siekti savo tikslų. Kai žmogus nuo nulio sukuria verslą, įgyvendina idėją ir planą, tai turi didelę vertę. Todėl liūdna matyti, kai jaunas žmogus savo energiją nukreipia ne į kūrybą ar augimą, o į negatyvumą ir išsiliejimą ant kitų. Nesvarbu, kokioje šeimoje užaugai – siek savo užsibrėžtų tikslų, užuot viešai žeminęs žmones. Tai yra labai žema.
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Lukai, turi sesę Arūnę, studijuoji Kaune, o šiuo metu esi išvykęs į Angliją. Ar tikrai manai, kad šiais laikais neįmanoma surinkti informacijos apie žmogų? Ar manai, kad galima viešojoje erdvėje kitą žmogų vadinti tokiais epitetais ir likti nepasiekiamam? Ar manai, kad nesulauksi atsako?
Aišku, juokauju, tačiau bet kokiu atveju – kam skirti tam savo energiją? Lukai, tiesiog gėda. Manau, kad dėl tokio elgesio turėtų būti gėda ir tavo šeimai bei tavo sesei Arūnei. Kadangi turiu daugiau gyvenimiškos patirties, o tokie nepraustaburniai piemburniukai mane vadina senute, paklausykite mano patarimo: pozityvumas, šypsena, tvarkingas ir gražus bendravimas su žmonėmis man atnešė daug daugiau naudos nei negatyvumas.
Negatyvumas yra tarsi banga, kuri užgęsta ir po savęs palieka blogą kvapą. O pozityvus požiūris į gyvenimą ir noras kažko pasiekti man atvėrė daug kelių – televizijoje, bendraujant su įvairiais žmonėmis ir dirbant su klientėmis. Lukas, kurio vaizdo įrašu pasidalijau, kaip man buvo nurodyta, turi negalią ir jam nustatyta elgesio sutrikimų.
Taip pat teigiama, kad jis ir anksčiau tyčiodavosi iš kitų žmonių. Matyt, jis augo netinkamoje aplinkoje, jam galbūt trūko meilės, priežiūros ir pagalbos. Todėl šiandien matome tokius vaizdo įrašus, kurie tampa prieinami visuomenei.
Kadangi šiuo metu daug kalbame apie kovą su patyčiomis, tai yra puikus pavyzdys, koks jaunimas neturėtų būti. Turime skatinti tėvus daugiau laiko skirti vaikams, jų saviugdai ir veikloms, padėti jiems suprasti, kas galėtų padėti augti, o ne kristi žemyn“, – kalbėjo Oksana.