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Prieš pusmetį kūdikio susilaukusi I. Adams prabilo apie vienintelį laiką, kai pamiršta, kad yra mama: „Grįžtu pilna energijos“
2026 m. liepos 23 d. 19:27
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Vos prieš pusmetį antrą kartą mama tapusi sporto ir mitybos konsultantė, verslininkė Ilka Adams šiandien jau sunkiai įsivaizduoja savo savaitę be vieno ypatingo ritualo.
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