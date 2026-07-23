Savaitgalį Vilniuje – dar neregėtas šou: skelbiami eismo ribojimai ir renginio programa.

Ką svarbu žinoti atvykstantiems?
Norintiems nepraleisti nė akimirkos verta atvykti anksčiau – renginio teritorija prie Baltojo tilto atsivers jau 10 val. ryto. Renginys vilniečiams bei miesto svečiams yra nemokamas, todėl organizatoriai tikisi gausaus lankytojų būrio ir rekomenduoja iš anksto pasirūpinti patogia vieta stebėti lenktynes.
Iki pagrindinių lenktynių pradžios lankytojai galės apžiūrėti komandų sukurtus tandemus specialioje ekspozicijoje, apsilankyti partnerių ir pramogų zonose, išbandyti aktyvias veiklas, užsukti į maisto furgonėlių erdvę bei poilsio zonas. Teritorijoje taip pat veiks medicinos punktas, bus įrengti biotualetai.
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Tandemų lenktynės prasidės 14 val., kai komandos viena po kitos leisis į trasą virš Neries. Varžybas bus galima stebėti iš abiejų Neries krantų, o geriausias matomumas atsivers iš specialiai įrengtų žiūrovų tribūnų ir stebėjimo zonų prie Baltojo tilto.
Pasibaigus varžyboms ir apdovanojimų ceremonijai, renginys persikels į Muzikos pievą – nuo 19 val. čia koncertuos „Colours of Bubbles“, Angelou ir „ba.“, todėl organizatoriai kviečia prie Neries likti iki pat vėlaus vakaro.
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Upės festivalio metu – laikini eismo ribojimai
Dėl Upės festivalio liepos 23–28 dienomis centrinėje Vilniaus dalyje bus taikomi laikini eismo ribojimai.
Nuo liepos 24 d. 19 val. iki liepos 26 d. 10 val. bus uždarytas automobilių eismas Upės gatvėje, atkarpoje nuo A. Nasvyčio iki Kalvarijų gatvės. Dalyje gretimų gatvių bus taikomi laikini sustojimo ir stovėjimo ribojimai. Liepos 25 d. nuo 3 iki 24 val. automobilių eismas taip pat bus draudžiamas A. Goštauto ir Lukiškių gatvių sankirtoje, o vairuotojai nukreipiami apylanka.
Liepos 25 d. nuo 10 iki 24 val. bus draudžiamas dviračių ir elektrinių paspirtukų eismas Neries krantinės dviračių taku prie Upės gatvės. Taip pat bus ribojamas ir pėsčiųjų judėjimas. Lankytojai į renginio teritoriją galės patekti, tačiau kai kuriose vietose jų srautai bus nukreipiami pagal vietoje įrengtas nuorodas.
Dalis ribojimų galios iki liepos 28 d. 22 val., kol bus išmontuojama renginio infrastruktūra.
Organizatoriai rekomenduoja į renginį atvykti viešuoju transportu, dviračiais arba pėsčiomis, o prieš kelionę susipažinti su pridedama eismo organizavimo schema.
Lenktynėse netrūks nei žinomų veidų, nei įspūdingų prizų
Šeštadienį prie Baltojo tilto netrūks ir gerai pažįstamų veidų. Tandemų lenktynes ves komikai Mantas Stonkus, Laura Dragūnaitė ir turinio kūrėjas Nerijus Trilikauskas-xKhen, trasos įvykius komentuos
„Nešvankiai“ duetas, o komandų pasirodymus vertins Dakaro lenktynininkas Rokas Baciuška, keliautojas Orijus Gasanovas bei turinio kūrėjai Akvilė „Akva“ Bielo-Petravičiūtė, Brahamas ir Karolis Jankauskas („LTU Republic“).
Tarp dalyvių žiūrovai išvys ir gerai žinomas soc. tinklų žvaigždes – Paulių Samošką ir Omantą Jokubaitį, kurie į trasą leisis vienu tandemu.
Komandos varžysis ne tik dėl čempionų titulo. Pergalę iškovoję dalyviai keliaus į Austriją, kur legendinėje „Red Bull Ring“ trasoje galės išbandyti „Formulės 4“ bolidą. Antrosios vietos laimėtojai vyks į „Red Bull Drift Masters Grand Finale“ Lenkijoje – vieną didžiausių drifto renginių Europoje, o trečiąją vietą užėmusi komanda kartu su Roku Baciuška leisis į ekstremalų pasivažinėjimą bagiais.
Gera nuotaika ir įspūdingi kritimai – garantuoti
„Red Bull Tandemynės“ – tai pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas pramoginės tandeminių dviračių lenktynės, kuriame svarbiausia ne profesionalus sportinis pasirengimas, o kūrybiškumas, komandiškumas ir gera nuotaika. Dviejų žmonių komandos savadarbiais tandemais leisis į trasą virš Neries, siekdamos ne tik kuo greičiau pasiekti finišą, bet ir sužavėti teisėjus bei žiūrovus savo išradingumu.
Komisija vertins trasos įveikimo laiką, tandemų dizainą, komandų prisistatymus bei bendrą pasirodymą, todėl vienodas galimybes laimėti turės tiek techniškai stipriausi, tiek originaliausi dalyviai. O kadangi trasa drieksis virš vandens, įspūdingi kritimai į Nerį čia laikomi ne nesėkme, bet viena laukiamiausių renginio dalių.