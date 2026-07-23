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Susikirto Marijonas Mikutavičius ir Raimondas Kuodis: „Atsisakau būti vadinamas Gyvūlių ūkiu“

2026 m. liepos 23 d. 11:55
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose – karšta diskusija. Čia susikirto žinomas ekonomistas Raimondas Kuodis ir dainininkas Marijonas Mikutavičius. 
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R. Kuodis feisbuke pasisakė apie Valstybinės Mokesčių Inspekcijos svarstymą įpareigoti dirbančius individualiai naudoti kasos aparatus.
„36 metai nepriklausomybės. O šalis dar toleruoja faktą, kad gausybė pajamų yra DEKLARUOJAMOS, o ne FIKSUOJAMOS.
Kad galima išsipirkt (simbolinėm) fiksuotom sumom. Per keistas formas – verslo liudijimus etc.

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Šitas GŪ sugebėjo išsilaikyt per ilgai. Net išorinės grėsmės sąlygom. Laikas baigt“, – rėžė ekonomistas.
Po šiuo įrašu kilo diskusija, į kurią įsitraukė ir M. Mikitavičius.
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„Aš atsisakau būt vadinamas Gyvulių Ūkiu. Su kiekiu mokesčių, kuriuos be gudravimų sumoku, mane tai žeidžia. Manau, kad tikrasis Gyvulių Ūkis – koks trečdalis iš tų pusšimčio tūkstančių biurokratų, kurių vienintelė egzistavimo vertė, tai jų patiriamas malonumas apraizgant kitus perteklinėmis taisyklėmis.
Niekada nepajutę veikimo laisvės ir nemokėdami vertinti laiko, kurio visada turi per daug, visiškai nesuvokia gyvenimo tų, kurie jiems padeda gauti algas“, – rašė Marijonas.
„Taigi ne statybose frylancinat ar nagus lakuojat“, – rėžė atgal Raimondas.
„Atleiskit, nepagaunu jūsų minties. Aš taip pat part time individuali veikla“, – atsakė Marijonas.
„Didysis GŪ yra verslo liudijimai ir pan. Beigi pajamų deklaravimas „kiek nori“, – komentavo Raimondas.
Marijonas Mikutavičiuspyktis

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