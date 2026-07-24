Faustos Marijos Leščiauskaitės gyvenime – ypatinga diena

Ta proga F. M. Leščiauskaitė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jaukiu įrašu.
Moteris paviešino kelis kadrus su dukra ir vyru – juose įamžntos kuklios šventės akimirkos.
„Pasakyte, mes nežinojom, kad gali būti tokio gerumo, gražumo, nuostabumo žmogus“, – rašė žinoma moteris.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Primename, kad F. M. Leščiauskaitė dukros su vyru Matu Simaičiu susilaukė 2024 m.
Žinoma moteris pirmagimės sulaukė Santaros klinikose, liepos 22-ąją, 9 valandą ir 13 minučių.
Susiję straipsniai
Fausta Marija LeščiauskaitėdukraGimtadienis
Rodyti daugiau žymių