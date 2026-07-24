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Faustos Marijos Leščiauskaitės gyvenime – ypatinga diena

2026 m. liepos 24 d. 23:04
Lrytas.lt
Liepos 22-ąją žurnalistės Faustos Marijos Leščiauskaitės šeimoje – ypatinga šventė. Jos dukra Pasaka Jūra paminėjo 2-ąjį gimtadienį.
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Ta proga F. M. Leščiauskaitė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jaukiu įrašu.
Moteris paviešino kelis kadrus su dukra ir vyru – juose įamžntos kuklios šventės akimirkos.
„Pasakyte, mes nežinojom, kad gali būti tokio gerumo, gražumo, nuostabumo žmogus“, – rašė žinoma moteris.

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Primename, kad F. M. Leščiauskaitė dukros su vyru Matu Simaičiu susilaukė 2024 m.
Žinoma moteris pirmagimės sulaukė Santaros klinikose, liepos 22-ąją, 9 valandą ir 13 minučių.
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