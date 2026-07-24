Garsios fotografės G. Skaraitienės perlinių vestuvių su fotografija šventėje – būrys žinomų svečių

Liepos 23 dieną Vilniuje, viešbutyje „Corner Hotel“, vykusiame parodos atidaryme fotografę pasveikinti susirinko artimieji, bičiuliai, kolegos, klientai, kultūros bendruomenės atstovai ir fotografijos mylėtojai. Jubiliejinis vakaras tapo ne tik Gretos kūrybinio kelio švente, bet ir nostalgišku žvilgsniu į miestą, kuris per tris dešimtmečius pasikeitė kone neatpažįstamai.
Vilnius tarp praeities ir ateities
Parodoje eksponuojamos 1998-ųjų fotografijos nukelia į laiką, kai prezidento priesaiką davė Valdas Adamkus, Vasario 16-osios minėjimo tradicija persikėlė į Signatarų namų balkoną, gimė Užupio Respublika, Vilniaus gatvėse dar stovėjo taksofonai, o šalia naujesnių automobilių riedėjo „Žiguliai“ ir „Moskvičiai“.
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Tačiau svarbiausi „Vintažinio Vilniaus“ herojai – ne miesto pastatai ar istoriniai įvykiai, o žmonės.
„Norėjau parodyti ne tik tai, kaip Vilnius atrodė, bet ir kaip jis buvo jaučiamas. Svarbiausia šiose fotografijose – žmonės. Jų veiduose dar juntamas permainų laikotarpis, tačiau kartu – šypsenos, smalsumas ir laisvė, kuri jau buvo tvirtai apsigyvenusi mūsų širdyse“, – pasakoja G. Skaraitienė.
Fotografijos išsaugojo Vilniaus kasdienybę, gatves, žmones ir akimirkas, kurios šiandien jau tapo miesto istorija. Sostinė augo, atsinaujino ir kūrė naują savo veidą. Šį dialogą tarp praeities ir ateities kuria ir pagrindinis parodos mecenatas – nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Rinvest“, savo veikla prisidedanti prie to, koks miestas yra šiandien ir koks bus rytoj.
Vienas naujausių bendrovės plėtojamų projektų – greta Neries ir Bukčių miško kuriamas gyvenamasis kvartalas „Bukčiai“, kuriame pagarba vietos istorijai ir aplinkai derinama su šiuolaikine gyvenimo kokybe.
Trisdešimt metų su fotoaparatu
Fotografės kelią G. Skaraitienė pradėjo 1996 metais. Per tris kūrybos dešimtmečius jos objektyvas fiksavo Lietuvos kultūros, visuomenės ir kasdienio gyvenimo istorijas, tačiau ypatingą vietą autorės archyve visada užėmė Vilnius ir jo žmonės.
Nors šiandien Greta yra viena ryškiausių Lietuvos spaudos fotografių, ji prisipažįsta, kad fotografija nebuvo jos vaikystės svajonė.
„Norėjau būti piešimo mokytoja. Į fotografiją atėjau beveik atsitiktinai, todėl visada sakau, kad ne aš pasirinkau fotografiją – fotografija pasirinko mane. Dabar suprantu, kad tai buvo geriausias man nutikęs dalykas“, – sako fotografė.
Per trisdešimt kūrybos metų ji įamžino tūkstančius žmonių ir daugybę svarbių Lietuvos kultūros, politikos bei visuomeninio gyvenimo įvykių. Vis dėlto didžiausia profesijos dovana Gretai visada buvo galimybė kurti ir pažinti žmones.
„Tie trisdešimt metų prabėgo labai greitai, bet buvo nepaprastai įdomūs. Tai – svajonių darbas. Man visada patiko kūryba ir darbas su žmonėmis“, – pasakoja ji.
Svarbiausias kūrybinio kelio bendražygis
Svarbiausiu savo kūrybinio kelio bendražygiu Greta vadina vyrą, fotografą Vygintą Skaraitį. Juos sieja ne tik šeima, bet ir ta pati profesija – kartu jie studijavo fotografiją, augino dukras, dalijosi kūrybinėmis idėjomis ir palaikė vienas kitą intensyviame profesiniame kelyje.
„Jis padėjo man realizuoti save ir pasiekti tai, apie ką svajojau“, – apie vyrą sako fotografė.
Paklausta, kaip nuolatiniame darbų ir įvykių sūkuryje pavyksta neprarasti kūrybinio žvilgsnio, Greta pabrėžia gebėjimo sustoti svarbą.
„Norint kažką sukurti, įvertinti savo darbų kokybę ir atrasti giją, kuri galėtų virsti paroda, reikia sustoti. Tik pauzėje gali iš tiesų kažką sukurti. O kad tokios idėjos taptų realybe, reikia žmonių, kurie jomis patiki“, – sako parodos autorė.
Jubiliejinis vakaras – su muzika ir ypatingais akcentais
Jubiliejinio vakaro muzikine atmosfera ir techniniu renginio įgyvendinimu rūpinosi „Atik Esup“ komanda. Už DJ pulto stojo muzikos studijos įkūrėjas Rokas Baltūsis, o gyvos muzikos programą dovanojo dainininkė Monika Mėčiūtė.
Malonia staigmena susirinkusiesiems tapo „Cake Time“ sukurtas jubiliejinis tortas, papuoštas pirmąja spaudoje publikuota Gretos fotografija.
„Vintažinis Vilnius“ papildė ilgametę G. Skaraitienės autorinių parodų kolekciją. Fotografė jau yra pristačiusi parodas „100 tikrų žmonių portretų“, „Vilnius Jazz portretai“, „Džiazo sluoksniai“, „Mažyčiai mūsų gyvenimai“, „Neužmiršti“, „BrassMANIA“, „Su M. K. Čiurlioniu“, „Katės“, „Pilvai“, „Saldi akimirka“ ir kitas.
„Fotografija man padovanojo gyvenimą, pilną žmonių, istorijų ir akimirkų. Jeigu reikėtų rinktis iš naujo, pasirinkčiau lygiai tą patį kelią“, – sako G. Skaraitienė.
Paroda „Vintažinis Vilnius“ savaitę bus eksponuojama viešbutyje „Corner Hotel“ Vilniuje. Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais ji persikels į verslo centrą K29, kur ją galės aplankyti dar daugiau sostinės gyventojų ir svečių.