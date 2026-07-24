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I. Stumbrienė paviešino retus kadrus su tėčiu R. Paksu: tai, ką jie veikė, nustebins (2)

2026 m. liepos 24 d. 12:49
Lrytas.lt
Penktadienį verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.) paviešino stebinantį vaizdo įrašą – žinoma moteris parodė, kokį netikėtą pomėgį turi su tėčiu Rolandu Paksu (70 m.).
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I. Stumbrienės „Instagram“ paskyroje pasirodė įrašas, kuriame matyti, kaip jiedu su tėčiu apsilankė šaudykloje.
„Mano laisvalaikis su tėčiu.
Šaudymas išties labai smagi pramoga!

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Labai didelis dėkui Vilniaus šaudymo centro instruktoriui, kad padėjo prisiminti senus įgūdžius“, – rašė I. Stumbrienė.
Paviešintuose kadruose matyti, kaip Inga rankose laiko ginklą ir taikosi į taikinį. Tą patį darė ir jos tėtis.
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Tiesa, akį traukė ne tik jųdviejų šaudymo įgūdžiai, bet ir išskirtinis I. Stumbrienės įvaizdis.
Inga vilkėjo juodą prigludusią suknelę, prie kurios priderino juodus „Chanel“ guminius batus.
Tokią I. Stumbrienę pamatyti galima išties retai, mat dažniausiai ji stebina ryškiais, spalvingais įvaizdžiais.
Inga StumbrienėRolandas Paksasšaudymas
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