ŽmonėsVeidai ir vardai

Po Lipnių skyrybų ir kalbas apie Viktoriją Siegel – netikėtas Justo Pečeliūno pareiškimas

2026 m. liepos 24 d. 14:28
Lrytas.lt
Neseniai nuomonės formuotoja, verslininkė Simona Lipnė pranešė apie skyrybas su Mindaugu Lipniumi, po kurių jiedu atsidūrė dėmesio centre. Pasirodžius kalboms apie tai, kad verslininkė, „Shop by Siegel“ įkūrėja, buvusi Simonos draugė Viktorija Siegel galimai palaiko Mindaugą, savo nuomonę išsakė turinio kūrėjas Justas Pečeliūnas.
Daugiau nuotraukų (20)
LNKGO laidos „Savaitė su Pečeliūnu“ naujame epizode J. Pečeliūnas aptarė naujausius įvykius, tarp kurių buvo ir žinia apie Lipnių skyrybas bei tariamą Viktorijos palaikymą.
Tiesa, Justas šią naujieną aptarė nevengdamas pajuokauti.
„Lipnių skyrybų fone – netikėtas Viktorijos Siegel dėmesys: pasipylė apkalbos“. Ne, nu, tai Vika, aš nelabai suprantu, čia tu dabar prie Mindaugo?

„Nekviesta meilė“ dokumentika: dėl ko A. Večerskio veikėjas buvo numarintas ir kodėl kūrėjai vėliau tai laikė klaida

Mūsų santykiai nežinau yra nacionalinis valstybės turtas ir tu šitaip tai nori prašikti... Vika, aš labai prašau, susiimam ir priminimas tau, kokį gražų laiką mes kartu turėjom. Vika, sėkmės tau, sėkmės man, o Mindaugai nesikišk. Laimingai“, – šmaikštavo J. Pečeliūnas, kuris su V. Siegel filme „Šeima į gamtą“ suvaidino porą.
Panašu, kad tokia J. Pečeliūno reakcija prajuokino ir pačią V. Siegel.
Susiję straipsniai
Po Lipnių pranešimo apie skyrybas internautai pastebėjo vieną detalę su V. Siegel

Po Lipnių pranešimo apie skyrybas internautai pastebėjo vieną detalę su V. Siegel

Po žinios apie skyrybas plinta Simonos Lipnės vaizdo įrašas: jame – daug pasakančios užuominos

Po žinios apie skyrybas plinta Simonos Lipnės vaizdo įrašas: jame – daug pasakančios užuominos (10)

Po žinios apie skyrybas – jautrus Mindaugo Lipniaus atsivėrimas

Po žinios apie skyrybas – jautrus Mindaugo Lipniaus atsivėrimas (7)

Ji savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo šiuo vaizdo įrašu ir neslėpė juoko.
„Kaip visada, prajuokinai iki ašarų“, – rašė verslininkė.
Primename, kad žinia apie tai, jog V. Siegel galimai palaiko artimą ryšį su M. Lipniumi, pasirodė socialiniuose tinkluose.
„TikTok“ išplito vaizdo įrašas, kuriame pastebėta, jog Viktorijos elektroninėje parduotuvėje sukurtas nuolaidos kodas „Mindaugas“.
Tiesa, šį kodą V. Siegel sukūrė Liepos 6-ąją, tad tai greičiausiai – tik sutapimas.
Simona LipnėSkyrybosViktorija Siegel
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.