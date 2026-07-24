Po Lipnių skyrybų ir kalbas apie Viktoriją Siegel – netikėtas Justo Pečeliūno pareiškimas

LNKGO laidos „Savaitė su Pečeliūnu“ naujame epizode J. Pečeliūnas aptarė naujausius įvykius, tarp kurių buvo ir žinia apie Lipnių skyrybas bei tariamą Viktorijos palaikymą.
Tiesa, Justas šią naujieną aptarė nevengdamas pajuokauti.
„Lipnių skyrybų fone – netikėtas Viktorijos Siegel dėmesys: pasipylė apkalbos“. Ne, nu, tai Vika, aš nelabai suprantu, čia tu dabar prie Mindaugo?
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Mūsų santykiai nežinau yra nacionalinis valstybės turtas ir tu šitaip tai nori prašikti... Vika, aš labai prašau, susiimam ir priminimas tau, kokį gražų laiką mes kartu turėjom. Vika, sėkmės tau, sėkmės man, o Mindaugai nesikišk. Laimingai“, – šmaikštavo J. Pečeliūnas, kuris su V. Siegel filme „Šeima į gamtą“ suvaidino porą.
Panašu, kad tokia J. Pečeliūno reakcija prajuokino ir pačią V. Siegel.
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Ji savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo šiuo vaizdo įrašu ir neslėpė juoko.
„Kaip visada, prajuokinai iki ašarų“, – rašė verslininkė.
Primename, kad žinia apie tai, jog V. Siegel galimai palaiko artimą ryšį su M. Lipniumi, pasirodė socialiniuose tinkluose.
„TikTok“ išplito vaizdo įrašas, kuriame pastebėta, jog Viktorijos elektroninėje parduotuvėje sukurtas nuolaidos kodas „Mindaugas“.
Tiesa, šį kodą V. Siegel sukūrė Liepos 6-ąją, tad tai greičiausiai – tik sutapimas.
Simona LipnėSkyrybosViktorija Siegel
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