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Iš retai jausmus viešai rodančio E. Dragūno – itin romantiška žinutė žmonai

2026 m. liepos 25 d. 10:51
Lrytas.lt
Jau metus vienas populiariausių Lietuvos dainininkų Egidijus Dragūnas-Selas (50 m.) ir modelis Žaneta Dragūnienė – vyras ir žmona. Panašu, kad anksčiau skandalingais santykiais garsėjęs Egidijus atrado tikrą ramybę.
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Prieš kelias dienas Egidijus ir Žaneta atšventė pirmąsias vestuvių metines.
Dabar E. Dragūnas pasidalijo romantiška akimirka su žmona, kurioje abu bučiuojasi ir brūkštelėjo: „Myliu“.
Tokia akimirka sulaukė daugybės patiktukų ir palaikymo žinučių – socialiniuose tinkluose Egidijus retai reiškia savo jausmus.
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Primename, kad pora susituokė Dubajuje. 
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„Ilgą laiką turiu meilę, gerai gyvenu, esu palaikomas visur“, – sakė jis.
Egidijus Dragūnas-SelasMeilėSantuoka
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