Iš retai jausmus viešai rodančio E. Dragūno – itin romantiška žinutė žmonai

Prieš kelias dienas Egidijus ir Žaneta atšventė pirmąsias vestuvių metines.
Dabar E. Dragūnas pasidalijo romantiška akimirka su žmona, kurioje abu bučiuojasi ir brūkštelėjo: „Myliu“.
Tokia akimirka sulaukė daugybės patiktukų ir palaikymo žinučių – socialiniuose tinkluose Egidijus retai reiškia savo jausmus.
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Primename, kad pora susituokė Dubajuje.
2024-ųjų lapkritį laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ atlikėjas prabilo apie savo šį kartą ne viešus santykius.
„Ilgą laiką turiu meilę, gerai gyvenu, esu palaikomas visur“, – sakė jis.
Egidijus Dragūnas-SelasMeilėSantuoka
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