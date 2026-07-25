Klaipėdiečiai pirmąją Jūros šventės dieną mėgavosi amerikietišku pikniku

Viena ryškiausių JAV vasaros tradicijų – tai piknikai po atviru dangumi, suburiantys žmones maistui, pokalbiams ir pramogoms. Ir dabar visa tai galės ne tik išvysti, bet ir patys patirti šventės dalyviai.
Amerikietiški BBQ dešrainiai, gyva muzika, tradiciniai amerikietiški žaidimai, spalvinga poilsio erdvė ir laikas atviram bendravimui – tokią pramogų paletę klaipėdiečiai išbandė penktadienį pietų pertraukos metu.
Į Martyno Mažvydo alėją šventės lankytojus sukvietė netikėta proga. Dalis Klaipėdos pramoninkų asociacijos narių prieš daugiau nei dešimtmetį miestui dovanotų stilizuotų suoliukų šiemet buvo atnaujinti pirmojo JAV investuotojo šalyje – „Philip Morris Lietuva“ darbuotojų iniciatyva.
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Tai sukūrė galimybę amerikietiškos kultūros gūsiui į didžiausią uostamiesčio metų šventę, o į vieną pirmųjų jos dalių – amerikeitišką pikniką susirinko per tūkstantį klaipėdiečių.
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