ŽmonėsVeidai ir vardai

Rusiškas dainas atliekanti grupė pasipiktino negavusi kvietimo į „Jūros šventę“

2026 m. liepos 25 d. 17:47
Lrytas.lt
Paskutinį liepos savaitgalį Klaipėdoje sugūžėjo minia žmonių. Čia visą vasarišką savaitgalį vyksta įvairūs renginiai, koncertai – aidi tradicinė „Jūros šventė“. Tačiau ji neapsiėjo be dviprasmiškai vertinamos „Loud Fish“ grupės pykčio.
Daugiau nuotraukų (2)
Socialiniuose tinkluose grupė, kuri atlieka rusiškas dainas, viešino vaizdo įrašus, kuriuose piktinosi negavę pakvietimo į „Jūros šventę“. 
Beje, praėjusiais metais jie šioje šventėje buvo pakviesti, tačiau „Loud Fish“ koncertas sukėlė melomanų pyktį. Apie tai galite skaityti čia.
„Loud Fish“ – Vilniuje gyvenančių jaunuolių grupė, kuri savo pasirodymus rengia ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Estijoje. Beje, savo pasirodymą jie yra surengę ir pačiame Vilniuje. Tačiau vienas dalykas, į kurį atkreipiamas dėmesys, yra tai, kad jie dažniausiai dainuoja rusų kalba. Kai kurios dainos atliekamos ir lietuviškai ar angliškai.
Panašu, kad šiemet „Jūros šventės“ organizatoriai pasimokė ir nusprendė grupės nepakviesti.
„Nuo kovo mėnesio bandėme gauti leidimą surengti gatvės muzikos koncertą per „Jūros šventę“, tačiau iki šiol negavome jokio konkretaus atsakymo. Mūsų skambučiai ignoruojami, laiškai ignoruojami. Paskutinio pokalbio metu direktorė pasiūlė kompromisą – atsisakyti dainų rusų kalbą ir suderinti repertuarą su Dominyku Kubiliumi.
Sveikas, Dominykai, norime gauti oficialų komentarą iš savivaldybės ar organizatorių, kodėl negalime dalyvauti.
Nesinorėtų šio pokalbio baigti bloga nata, todėl sveikinu visus klaipėdiečius su nuostabia švente“, – kalbėjo „Loud Fish“ narys.
Susiję straipsniai
Prieš Jūros šventę – gera žinia klaipėdiečiams ir miesto svečiams

Prieš Jūros šventę – gera žinia klaipėdiečiams ir miesto svečiams

Klaipėdiečiai pirmąją Jūros šventės dieną mėgavosi amerikietišku pikniku

Klaipėdiečiai pirmąją Jūros šventės dieną mėgavosi amerikietišku pikniku

Jūros šventėje – vos spėja suktis pareigūnai: viešosios tvarkos pažeidimai, pasimetę vaikai

Jūros šventėje – vos spėja suktis pareigūnai: viešosios tvarkos pažeidimai, pasimetę vaikai

Tuo tarpu „Jūros šventės“ organizatoriai naujienų portalui „Delfi“ teigė, kad grupė „Loud Fish“ į juos dėl galimybės pasirodyti kreipėsi dar tuo metu, kai renginio programa buvo formuojama.
„Todėl tuo metu negalėjome patvirtinti nei grupės dalyvavimo, nei konkretaus pasirodymo laiko ar vietos. Galutinė „Jūros šventės“ programa buvo paskelbta liepos 9 dieną. Taip pat buvo vertinama galimybė renginio teritorijoje numatyti tinkamą ir stabilią erdvę gatvės muzikantų pasirodymams, tačiau vietos, kuri atitiktų renginio organizacinius, logistinius ir saugumo reikalavimus, rasti nepavyko“, – „Delfi“ sakė šventės organizatoriai.
 
Jūros šventėRusijakaras Ukrainoje

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.