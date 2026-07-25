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Socialiniuose tinkluose – stebinantis Edmundo Kučinsko žingsnis

2026 m. liepos 25 d. 09:27
Lrytas.lt
Neseniai socialiniuose tinkluose gerbėjų dėmesį prikaustė netikėtas dainininko Edmundo Kučinsko (71 m.) žingsnis – panašu, kad vyras susikūrė „TikTok“ paskyrą, kurioje iškart ėmė viešinti vaizdo įrašus.
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Žinomas vyras pasidalijo akimirkomis iš koncertų, kurios kaipmat sužavėjo gerbėjus.
Pirmajame E. Kučinsko paviešintame įraše įamžintas momentas, kai jis scenoje pasirodė su Inga Valinskiene.
Tąkart jiedu atliko dainą „O kas gi tu man esi?“.

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Kitame vaizdo įraše matyti, kaip E. Kučinskas atliko dainą „Noriu būt laimingas“.
Įrašų iš koncertų pasirodė ir daugiau, o gerbėjai neslėpė susižavėjimo atlikėjo energija.
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Edmundas KučinskasTikToksocialiniai tinklai

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