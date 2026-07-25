Socialiniuose tinkluose – stebinantis Edmundo Kučinsko žingsnis

Žinomas vyras pasidalijo akimirkomis iš koncertų, kurios kaipmat sužavėjo gerbėjus.
Pirmajame E. Kučinsko paviešintame įraše įamžintas momentas, kai jis scenoje pasirodė su Inga Valinskiene.
Tąkart jiedu atliko dainą „O kas gi tu man esi?“.
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Kitame vaizdo įraše matyti, kaip E. Kučinskas atliko dainą „Noriu būt laimingas“.
Įrašų iš koncertų pasirodė ir daugiau, o gerbėjai neslėpė susižavėjimo atlikėjo energija.
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„Labai stilingas, gražus ir super dainuoja!“, – rašė viena internautė.
„Galėčiau klausyt ir klausyt“, – pridūrė kita.
„Nuostabu, maestro, jūs – tai, kas dar likę tikro ir nuoširdaus <...>“, – rašė dar viena.