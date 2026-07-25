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V. Macijauskienės atostogos Italijoje pažėrė staigmenų: sutiko ypatingą žmogų

2026 m. liepos 25 d. 21:15
Lrytas.lt
Krepšinio legendos Arvydo Macijausko (46 m.) žmona, funkcinės medicinos specialistė Viktorija Macijauskienė (40 m.) aplankė saulėtąją Italiją.
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Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo kvapą gniaužiančiais kadrais iš turistų pamėgtos Komo ežero pakrantės.
Kadruose buvo matyti, kad ežero perlus ji apžiūrinėjo taip, kaip tai daryti geriausia – iš vandens purslus skrodžiančio laivelio.
Tiesa, pašaukimą sveikatos srityje atradusiai moteriai kelionė išsiskyrė ir dėl dar vieno svarbaus įvykio.

Viktorija Macijauskienė – apie sveikatos mokslus, naują veiklą ir tai, ką daryti, jei kankina nemiga

 
Italijoje ji netikėtai sutiko vieną iš paleo ir evoliucinės sveikatos judėjimo pradininkų, „New York Times“ bestselerių,“Primal kitchen foods“ ir kitų sėkmingų sveikatingumo prekinių ženklų įkūrėją Marką Sissoną.
„Kelis kartus jį mačiau Majamyje ir niekad nepriėjau. O šiandien mūsų staliukai pietų metu buvo visai šalia“, – socialiniuose tinkluose pažintimi džiaugėsi Viktorija.
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Viktorija Buder-MacijauskienėItalijaKomo ežeras

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