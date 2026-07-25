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Vilniuje – išskirtinė šventė: sostinę užliejo ryškios spalvos ir vasariški deriniai

2026 m. liepos 25 d. 18:03
Lrytas.lt
Liepos pabaigoje Vilnius prisipildė ryškių spalvų, išskirtinių personažų ir geros nuotaikos. Prie Baltojo tilto plūdo minios smalsuolių – žmonės rinkosi į Vilniuje pirmą kartą vykstantį Upės festivalį. 
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Neries pakrantėse vyksta koncertai, sporto ir kultūrinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės bei įvairios pramogos, skirtos šv. Kristoforo dienai paminėti. Tuo tap metu Lietuvoje pirmą kartą surengtas „Red Bull Tandemynių“ renginys, kuris sostinės centre sukūrė tikrą šventę.
Gatves užliejo kūrybiškai pasipuošusios komandos, netrūko juoko, azarto ir netikėčiausių pasirodymų, o žiūrovai nuo pirmųjų akimirkų įsitraukė į spalvingą reginį, kuriame svarbiausia buvo ne tik greitis, bet ir fantazija. Ir sostinę užliejo vasariški svečių deriniai.
RED BULL TANDEMYNĖS gimė 2023 metais Nyderlanduose, kai vietos „Red Bull“ biuro nutrūktgalviai sugalvojo, kad nėra nieko smagesnio nei minti išpuoštą tandemą sudėtinga trasa virš vandens, bet kurią akimirką rizikuojant į jį įkristi. Įsivaizduokite „Red Bull“ muilinių lenktynes – tik ant dviejų ratų ir virš vandens. Skambėjo gerai? Gerai buvo ne tas žodis. Skambėjo tiesiog nuostabiai.

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Per labai trumpą laiką šis formatas, skirtingais pavadinimais, išplito po pasaulį. Juo susižavėjo Suomija, Švedija, Vokietija, Danija, Čekija, Šveicarija ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kur stebėti šios beprotybės susirinkdavo dešimtys tūkstančių žiūrovų.
Šiemet renginys pirmą kartą atvyko į Lietuvą ir prie Baltojo tilto Vilniuje sukūrė įspūdingą reginį.
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