„Šeškių“ koncerto metu – nemalonus incidentas

Kaip skelbė naujienų portalas delfi.lt, šalia budėję apsaugos darbuotojai turėjo įsikišti dėl dviejų pro minią bandančių prasibrauti vyrų.
Pranešama, kad vienas vyras buvo pargriautas, o kitas iškart pasišalino. Netrukus erdvę, kurioje vyko koncertas, paliko ir pirmasis vyras.
Minėto portalo teigimu, dėl šio įvykio policija kviesta nebuvo.
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Primename, kad renginys buvo nemokamas. Pasak organizatorių, tai – proga pasimėgauti į antrą šimtmetį įžengusia tradicija bei aplankyti atsinaujinusias erdves.
Pirmoji aviacijos šventė Kaune surengta 1921-aisiais.
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Lietuvos aviacijos muziejaus Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjas Eugenijus Riaubickas sakė, kad tąkart renginio tikslas stipriai skyrėsi nuo šiandieninio.
„Anuomet norėta visuomenei pademonstruoti karinę techniką, o dabar visas renginys skirtas žmonėms – atvykstantiems pasigrožėti įspūdingu veiksmu virš galvų ir tiems, kurie demonstruoja savo meistriškumą danguje, kaskart dovanodami ypatingas šventės emocijas“, – kalbėjo E. Riaubickas.
Pasak muziejininko, per šimtmetį keitėsi ne tik šventės koncepcija, bet ir pats aerodromas. Jo plotas padidėjo bent pusantro karto.
Prieš kelerius metus Kaunas iš pagrindų atnaujino pakilimo ir tūpimo tako dangą, o abipus jo įrengtas naktinis apšvietimas, kurį gali valdyti patys pilotai.
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