Juozo Oleko gyvenime – ypatinga diena: paviešino retą kadrą

Ta proga politikas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jaukiu įrašu su žmona.
Jo paviešintame kadre matyti, kaip jiedu pozuoja vienas šalia kito, neslėpdami šypsenų.
Taip pat J. Olekas paviešino ir kadrą iš praeities, įamžintą jųdviejų vestuvių dieną.
„Nekviesta meilė“ dokumentika: dėl ko A. Večerskio veikėjas buvo numarintas ir kodėl kūrėjai vėliau tai laikė klaida
Prie nuotraukų politikas žmonai skyrė šiltus žodžius.
„50 metų kartu. Užaugintos trys atžalos, auga aštuoni šaunūs anūkai. Duota priesaika vykdoma. Myliu, brangioji“, – rašė J. Olekas.
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Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai.
Juozas Olekasvestuvių metinėsžmona
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