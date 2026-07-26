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Juozo Oleko gyvenime – ypatinga diena: paviešino retą kadrą

2026 m. liepos 26 d. 09:51
Lrytas.lt
Seimo pirmininkas Juozas Olekas (70 m.) ir jo žmona Aurelija paminėjo ypatingą progą. Liepos 25-ąją pora atšventė 50 bendro gyvenimo metų.
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Ta proga politikas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jaukiu įrašu su žmona.
Jo paviešintame kadre matyti, kaip jiedu pozuoja vienas šalia kito, neslėpdami šypsenų.
Taip pat J. Olekas paviešino ir kadrą iš praeities, įamžintą jųdviejų vestuvių dieną.

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Prie nuotraukų politikas žmonai skyrė šiltus žodžius.
„50 metų kartu. Užaugintos trys atžalos, auga aštuoni šaunūs anūkai. Duota priesaika vykdoma. Myliu, brangioji“, – rašė J. Olekas.
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Juozas Olekasvestuvių metinėsžmona
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