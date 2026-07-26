Paaiškėjo, kas triumfavo Vilnių sudrebinusiose „Red Bull Tandemynėse“

Pergalę čia lėmė kur kas daugiau nei sekundės trasoje. Komandos buvo vertinamos pagal trasos įveikimo laiką, tandemo dizainą, kūrybiškumą ir komandinį prisistatymą. Tad intriga, kam atiteks nugalėtojų titulas, išliko iki paskutinės minutės.
Čempionai pergale tikėjo nuo pat pradžių
Pirmaisiais Baltijos šalių čempionais tapo „Motocross Mania“ komanda, surinkusi daugiausia teisėjų balų ir iškovojusi pagrindinį prizą – kelionę į Austriją, kur išbandys tikrą „Formulės 4“ bolidą.
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Po triumfo komandos nariai Lukas ir Nojus teigė tikėję savo jėgomis nuo pat pradžių. Anot jų, didžiausias iššūkis buvo ne greitis, o vienas sudėtingiausių trasos elementų – svertas. Būtent jį sėkmingai įveikę suprato, kad finišas jau ranka pasiekiamas. Nors prieš startą jaudulio netrūko, dar daugiau adrenalino sukėlė laukimas, ar jų rezultato nepagerins kitos komandos. „Fortūna buvo mūsų pusėje“, – šypsojosi vaikinai.
Nugalėtojai sako, kad į „Red Bull Tandemynes“ planuoja sugrįžti ir kitais metais, tačiau būsimo tandemo idėjų kol kas neišduoda – nenori kozirių atskleisti konkurentams. O tiems, kurie svarsto dalyvauti ateityje, linki nedvejoti: tik atsidūręs trasoje prieš tūkstančius žiūrovų akių gali suprasti, kokia iš tiesų yra ši patirtis.
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Antrąją vietą iškovojo išskirtinis merginų duetas „Babcių duo“. Dviratį jos pavertė vaišių stalu, savo įvaizdį pasendino keliasdešimt metų ir už kūrybiškumą sulaukė apdovanojimo. Merginos keliaus į Lenkiją, kur stebės vieną didžiausių drifto renginių Europoje – „Drift Masters Grand Finale“. Trečiąją vietą pelnė bitės ir gėlių vazono kostiumu apsirėdęs „Apdulkintojų“ duetas, kuris kartu su Dakaro lenktynininku Roku Baciuška leisis į ekstremalų pasivažinėjimą bagiais.
Nuo eskizo ant popieriaus iki tandemo virš Neries
Kelias iki starto prasidėjo gerokai anksčiau nei renginio dieną – dar pavasarį organizatoriai sulaukė daugiau nei trijų šimtų paraiškų, o kiekviena komanda pirmiausia turėjo įrodyti, kad jos idėja verta išvysti dienos šviesą. Tik geriausi sumanymai virto realiais tandemais, kuriuos dalyviai kelis mėnesius konstravo savo dirbtuvėse, garažuose ir kiemuose.
Šeštadienio popietę prie starto linijos išsirikiavo 48 komandos, kurių kūrybiškumas nustebino tiek publiką, tiek teisėjus. Žiūrovai išvydo 101 dalmatiną, kultinio serialo „Keisti dalykai“ herojus, kovingai nusiteikusius santechnikus iš Ukmergės ir daugybę kitų personažų.
Bene didžiausio publikos dėmesio sulaukė turinio kūrėjų Pauliaus Samoškos ir Omanto Jokubaičio tandemas.
1991 m. raudoną „Volkswagen Passat“ atkūrusi komanda prie starto linijos nusimetė drabužius ir liko tik su trumpikėmis. Ir ne be reikalo, nes vos po kelių sekundžių jie jau plūduriavo Neryje.
Neseniai iš medaus mėnesio sugrįžęs Paulius Samoška juokavo, kad egzotiški paplūdimiai negali prilygti maudynėms sostinės upėje. „Ai, žinot, tam užsieny, tuose šiltuose kraštuose... nėra taip įdomu. Pas mus geriau. Man Lietuva labiau prie širdies, tai su mielu noru ir Neryje išsimaudžiau“, – šypsojosi vienas garsiausių šalies keliautojų.
Jo komandos bičiulis Omantas Jokubaitis prisipažino visą dieną svarstęs, kodėl ryžosi šiai avantiūrai. „Nuoširdžiai, visas keturias valandas galvojau – kokio velnio aš į tai įsivėliau. Mūsų dviratis svėrė apie 80 kilogramų, todėl į vandenį tėškėsi kaip kamazas“, – juokėsi Omantas.
Kritimai į Nerį palydėti šūksniais ir plojimais
Vos nuaidėjus pirmajam starto signalui tapo aišku, kad šis renginys – kur kas daugiau nei dviračių varžybos. Vieni tandemai užtikrintai kirto finišo liniją, kitiems teko plūduriuoti Neryje, tačiau kiekvieną komandą nuo pirmųjų metrų lydėjo gausūs žiūrovų plojimai ir palaikymas.
Renginio atmosferą visą dieną palaikė vedėjai Mantas Stonkus, Laura Dragūnaitė ir Nerijus Trilikauskas-xKhen.
Komandų pasirodymus vertino pasaulinė žvaigždė, motoakrobatas Aras Gibieža, keliautojas Orijus Gasanovas, turinio kūrėjai Akvilė „Akva“ Bielo-Petravičiūtė, Brahamas ir Karolis Jankauskas („LTU Republic“).
Anot A. Gibiežos, net ir turint ilgametę patirtį ekstremaliame sporte, tokioje trasoje viską lemtų ne tik įgūdžiai, bet ir pats tandemas bei pasiruošimas. Jo teigimu, kai kuriuos dviračius buvo akivaizdžiai sunku valdyti, todėl finišuoti sausiems buvo nemenka užduotis.
Didžiausią įspūdį jam paliko ne tik komandų išradingumas, bet ir tai, kiek laiko bei pastangų dalyviai skyrė savo idėjoms įgyvendinti. „Pats ruošiu savo motociklą, nusimanau technikoje, todėl iš karto matau, ar dviratis nupirktas, ar gimė iš idėjos, daugybės valandų darbo ir kūrybos. Tokios komandos šiandien ir pelnė daugiausia mano balų.“