Po rimtų sveikatos iššūkių – atviras Vido Mačiulio laiškas: „Atsiprašau tų, kuriuos nuvyliau“

Įrašą po atliktos operacijos V. Mačiulis paviešino sekmadienį, savo „Facebook“ paskyroje.
Vyras taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje jis įamžintas prie Širdies centro klinikos.
„AČIŪ. AČIŪ. AČIŪ. AČIŪ. AČIŪ VISIEMS, kuriuos sujaudino kolegų žurnalistų paskleista informacija apie netikėtą mano širdies problemą.
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Dėkoju už atsiųstus nuoširdžius palaikymo žodžius ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje, Graikijoje, Turkijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Kinijoje, Latvijoje, Rusijoje gyvenantiems mūsų tautiečiams, kurie linkėjo man kuo greičiau pasveikti.
Išklausiau ir įvykdžiau Jūsų geranoriškus reikalavimus. Rytoj ramiu žingsniu, kaip ir šiandien vaikštau po Kauno klinikas, eisiu į namus, kurie pasiekiami per 10 min.
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ATSIPRAŠAU TŲ, KURIUOS NUVYLIAU IR, TIKIU, DAR GYVENSIU. Jie niršo, kai mane pirmą kartą gyvenime Lietuva pagerbė kunigaikščio Gedimino ordinu, kurie siekia, kad nebūčiau TV „Krepšinio pasaulyje“, nevadovaučiau Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriui, o svarbiausia, tylėčiau matydamas negeroves ir į akis pasakant savo nuomonę.
O gal dėl ir tos ligos mane užklumpa? Bet vis dar neįveikia! AČIŪ MEDIKAMS, VISIEMS BIČIULIAMS, DRAUGAMS, ARTIMIESIEMS IR NEPAŽĮSTAMIEMS, KURIE MAN PADEDA GYVENTI IR... KOVOTI!“, – rašė V. Mačiulis.
Primename, kad, kaip pranešė naujienų portalas 15min.lt, 80-mečiui žurnalistui buvo atlikta intervencinė procedūra – širdies stentavimas.
Į reanimaciją V. Mačiulis pateko operacijos metu įdėjus tris stentus. Medikai konstatavo, kad „Krepšinio“ pasaulio“ laidos vedėjui pagrindinė kraujagyslė buvo užakusi 95 procentais.
Kauniečio autorinė televizijos laida „Krepšinio pasaulyje“ yra ilgiausiai Lietuvoje transliuojama teminė televizijos laida.
Ji tapo reiškiniu, užauginusiu ištisas krepšinio sirgalių kartas ir padėjusiu krepšiniui tapti lietuvių tautinės tapatybės dalimi.
Vidas Mačiulisoperacijareanimacija
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