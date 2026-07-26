Širvintų šventėje – netikėtas siurprizas: į sceną žengė Živilė Pinskuvienė

Po šventės K. Kerbedis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka su Ž. Pinskuviene ir neslėpė jai simpatijų.
„Pas gražiausią, mylimiausią Širvintų merę“, – rašė atlikėjas.
Taip pat jis paviešino kelis kadrus, kuriuose įamžinta, kaip jiedu stovi scenoje.
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„Mano pasirodymo finiše scenoje teko pasilinksmint su Širvintų mere... Su nuostabiąja Živile Pinskuviene“, – pridūrė jis.
Į sceną netikėtai žengusi Ž. Pinskuvienė stebino ne tik pakilia nuotaika, bet ir šokių judesiais.
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Šventėje taip pat pasirodė Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė ir Gabrielius Vagelis.
Kastytis KerbedisŽivilė PinskuvienėKoncertas
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