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Širvintų šventėje – netikėtas siurprizas: į sceną žengė Živilė Pinskuvienė

2026 m. liepos 26 d. 11:37
Lrytas.lt
Šeštadienį Širvintose nuaidėjo įspūdinga miesto gimtadienio šventė, kurios metu netrūko puikios nuotaikos ir įsimintinų pasirodymų. Tiesa, šį kartą dėmesio centre atsidūrė merė Živilė Pinskuvienė (51 m.), kuri su dainininku Kastyčiu Kerbedžiu (63 m.) žengė į sceną.
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Po šventės K. Kerbedis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka su Ž. Pinskuviene ir neslėpė jai simpatijų.
„Pas gražiausią, mylimiausią Širvintų merę“, – rašė atlikėjas.
Taip pat jis paviešino kelis kadrus, kuriuose įamžinta, kaip jiedu stovi scenoje.

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„Mano pasirodymo finiše scenoje teko pasilinksmint su Širvintų mere... Su nuostabiąja Živile Pinskuviene“, – pridūrė jis.
Į sceną netikėtai žengusi Ž. Pinskuvienė stebino ne tik pakilia nuotaika, bet ir šokių judesiais.
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Šventėje taip pat pasirodė Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė ir Gabrielius Vagelis.
Šventės akimirkos.<br> Socialinio tinklo nuotr. Daugiau nuotraukų (14)
Šventės akimirkos.
 Socialinio tinklo nuotr.
Kastytis KerbedisŽivilė PinskuvienėKoncertas
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