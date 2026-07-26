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Skaudi žinia: mirė muzikantas Juozas Šarkauskas

2026 m. liepos 26 d. 11:13
Lrytas.lt
Sekmadienio rytą šalį apskriejo liūdna žinia – mirė gerbiamas muzikantas, ansamblio „Serbenta“ narys Juozas Šarkauskas.
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Žinia apie netektį pasirodė Leipalingio laisvalaikio salės „Facebook“ paskyroje.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad liepos 24 d. į Amžinybę iškeliavo Leipalingio laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Serbenta“ dalyvis, armonikierius Juozas Šarkauskas.
Tegul mūsų užuojautos žodžiai bent kiek palengvina artimųjų skausmą, o Dzūkijos pušys smėlio kalnelyje tegu ošia Tau pačią gražiausią melodiją.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Nuoširdi užuojauta šeimai ir visiems artimiesiems“, – rašoma pranešime.
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