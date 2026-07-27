Edmundas Jakilaitis parduoda išskirtinį „Land Rover Defender“: Lietuvoje toks – vienintelis

Automobilis parduodamas už 39 900 eur. Skelbimą galite rasti čia.
„Prieš kurį laiką TV3 projekte „Savi ratai“ senus automobilius vertėme elektromobiliais. Vienas tokių – antram gyvenimui prikeltas buvęs Lietuvos kariuomenės „Land Rover DEFENDER“.
Jis yra pirmasis ir vienintelis visiškai elektrinis „Defender“ oficialiai registruotas Lietuvoje ir turintis elektrinio automobilio numerius.
Parduodamas Defenderis turi du stogus – kietą žiemai ir nuimamą minkštą vasarai. Automobilio kėbulą kapitaliai restauravo bendrovė „Pelkinis“, o elektrinį Nissan Leaf variklį instaliavo „4 motus“ meistai.
Automobilyje įrengta 83 kwh baterija, leidžianti vienu krovimu įveikti atstumą iki 300 km.
Automobilis turi visas Defender funkcijas – centrinio diferencialo blokavomą, pažemintą pavarą ir kt. Nuoroda į šio meno kūrinio skelbimą – komentare“, – rašė jis.
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