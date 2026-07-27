„Aš buvau vaikas netyčiukas. To žmogaus aš net nenoriu vadinti tėčiu – tebūnie, biologinis tėvas. Jis išdavė savo šeimą su mano mama ir taip atsiradau aš.
Jis mano gyvenime neegzistuoja, esu gal tik kartą jį matęs teisme. Jis nėra nei lito sumokėjęs alimentų, jis slėpė visas savo pajamas ir taip toliau. Man tai – labai žemas lygis, net nėra ką kalbėti“, – prisipažino Mantas.
Tačiau dar viena netikėta detalė nustebino daugelį. Jo brolis – garsus tenisininkas Simas Kučas, tačiau su juo ryšio jokio niekada neturėjo.
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„Mūsų tėtis – tas pats. Tas brolis – Simas Kučas, garsus tenisininkas. Man atrodo, kad jis yra arogantiškas žmogus, su kuriuo aš nenoriu turėti nieko bendro“, – laidoje prisipažino jis.