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Po netikėtos M. Bertulio žinios apie brolį – S. Kučo reakcija: paviešino, kaip atrodo jo šeima

2026 m. liepos 27 d. 14:25
Lrytas.lt
Žinomas keliautojas, prodiuseris Mantas Bertulis atskleidė ligi šiol visiems nežinomą faktą: jo brolis – žinomas teniso treneris Simas Kučas.
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Apie tai M. Bertulis prabilo apsilankė TV3 laidoje „Pasikalbėkim“, kurioje prabilo apie savo visuomenei taip pat puikiai žinomą brolį.
„Aš buvau vaikas netyčiukas. To žmogaus aš net nenoriu vadinti tėčiu – tebūnie, biologinis tėvas. Jis išdavė savo šeimą su mano mama ir taip atsiradau aš.
Jis mano gyvenime neegzistuoja, esu gal tik kartą jį matęs teisme. Jis nėra nei lito sumokėjęs alimentų, jis slėpė visas savo pajamas ir taip toliau. Man tai – labai žemas lygis, net nėra ką kalbėti“, – prisipažino Mantas.
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Tačiau dar viena netikėta detalė nustebino daugelį. Jo brolis – garsus tenisininkas Simas Kučas, tačiau su juo ryšio jokio niekada neturėjo.
 „Mūsų tėtis – tas pats. Tas brolis – Simas Kučas, garsus tenisininkas. Man atrodo, kad jis yra arogantiškas žmogus, su kuriuo aš nenoriu turėti nieko bendro“, – laidoje prisipažino jis.
Po šios žinios Simas nusprendė savo instagrame pasidalinti savo šeimos nuotrauka, kurioje – jis, tėtis, mama ir sesė. 
„Čia yra mano šeima. Pažiūrėkit, kokio grožio mano MAMA! Rėmelyje aš su sese“, – brūkštelėjo Simas.
Simas KučasMantas Bertulis

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