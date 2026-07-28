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Dviprasmiškas O. Pikul ir D. Dirksčio poelgis sukėlė sumaištį: pasisakė ir pats kovotojas (1)

2026 m. liepos 28 d. 11:28
Lrytas.lt
Pirmadienį kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) paviešino netikėtą vaizdo įrašą su savo mylimąja, vizažiste, verslininke Oksana Pikul (42 m.). Įrašas kaipmat sulaukė audringų reakcijų – nors pora siekė tik pajuokauti, internautai ėmė lieti kritiką.
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Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip Oksana prieina prie Dominyko ir staiga priklaupia prieš jį.
„Norėčiau pažaisti“, – su šypsena veide ištarė Oksana.
Kai kuriems šis vaizdas atrodė dviprasmiškai, tačiau pasirodo, O. Pikul tiesiog bandė nuimti kovotojo čempiono diržą.

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Nuėmusi diržą moteris užsidėjo jį ant savęs ir ėmė šokinėti kambaryje.
Nors pora akivaizdžiai norėjo pašmaikštauti, kai kurie internautai šį pokštą interpretavo kitaip.
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„Ir ką čia norėjo parodyti?“ – rašė vienas internautas.
„Seksualinė dviprasmybė visuomenėje“, – pridūrė kitas.
„Kopijuoja kitų žmonių pokštus, jau esu tokį mačiusi“, – rašė dar viena.
„Labai blogai visas šitas jų šou“, – komentavo kita.
Panašu, kad audringos reakcijos įsiutino D. Dirkstį – po kiek laiko jo „Instagram“ paskyroje pasirodė įrašas.
„Koks šioje šalyje yra sarkazmo nesupratimo lygis – tai baisu. Nebegalima juokauti, nes žmonės tiek nesupranta, priima viską pažodžiui, yra emociškai silpni“, – rašė kovotojas.
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